Afrique: Mondial 2026 - la RD Congo rejoint le Nigeria en finale des barrages africains

Le tableau est désormais complet pour la grande finale des barrages africains du Mondial 2026. La République Démocratique du Congo a arraché sa qualification ce mercredi face au Cameroun (1-0), grâce à un but libérateur de Chancel Mbemba dans le temps additionnel. Un succès arraché au courage, qui envoie les Léopards défier le Nigeria en finale, ce dimanche 16 novembre à 19h GMT.

Les Léopards dans la douleur, les Super Eagles dans la maîtrise

Face aux Lions Indomptables, les hommes de Sébastien Desabre ont fait preuve d'une solidité remarquable avant de trouver la faille dans les derniers instants du match. Portés par un Chancel Mbemba des grands soirs, les Congolais poursuivent leur rêve de Coupe du monde après un parcours plein d'abnégation.

De leur côté, les Super Eagles du Nigeria ont dû attendre la prolongation pour dominer le Gabon (4-1). Menés par un Victor Osimhen en feu auteur d'un doublé , les Nigérians ont pris le dessus après avoir vu les Panthères revenir au score en fin de match grâce à Mario Lemina. Une démonstration de puissance et de mental, à l'image du pedigree de cette équipe habituée aux grandes joutes africaines.

Une finale avant le barrage intercontinental de mars

La finale Nigeria - RD Congo s'annonce électrique. Mais le vainqueur ne sera pas encore assuré de participer au Mondial 2026. Le champion de ce mini-tournoi africain devra encore disputer le barrage intercontinental prévu en mars 2026, face à cinq adversaires venus des quatre coins du monde : deux équipes de la Concacaf (Amérique du Nord), une de l'AFC (Asie), une de la CONMEBOL (probablement la Bolivie) et une de l'OFC (la Nouvelle-Calédonie). Deux tickets seulement offriront le droit de rallier les États-Unis, le Mexique et le Canada.

Les Léopards et les Super Eagles n'ont donc plus qu'un objectif dimanche: franchir l'ultime marche pour s'approcher un peu plus du rêve mondial.