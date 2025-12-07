Bénin: Patrice Talon déclaré démis de ses fonctions par des militaires

Patrice Talon/Page Facebook
Président Béninois Patrice Talon
7 Décembre 2025
allAfrica.com
Par Mame Maimouna Sy

Des militaires béninois sont apparus à la télévision publique tôt ce dimanche matin pour annoncer qu'ils ont « démis de ses fonctions » Patrice Talon, à la tête de l'État.
Le groupe, se présentant comme le Comité militaire pour la refondation (CMR), a déclaré que le président sortant était remplacé par Pascal Tigri, lieutenant-colonel, à la tête du comité.

Selon RFI, des tirs ont été entendus ce matin dans le secteur du port et de la présidence de Cotonou. Les forces loyales au pouvoir auraient repris le contrôle selon l'entourage du président, qui affirme que la ville et le pays restent « totalement sécurisés », et que le président ainsi que sa famille sont hors de danger.

À ce stade, aucune confirmation officielle indépendante n'a permis de vérifier la situation exacte du président.

La situation reste floue à l'heure actuelle, les annonces des militaires se succèdent, tandis que des témoins évoquent des tirs et des survols d'hélicoptères autour de la présidence et du port.

