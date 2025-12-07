Coup d'État avorté au pays - La situation sous contrôle

Ce dimanche 7 décembre, des coups de feu ont été entendus dans la matinée dans la zone du port et de la présidence, avant qu’un mystérieux « Comité de la refondation militaire » n’annonce, à la télévision publique béninoise, la destitution du président Patrice Talon.

Néanmoins, la déclaration a rapidement cessé d’être diffusée et le signal de la chaîne publique Bénin TV a été interrompu. Très vite, il est apparu que le groupuscule n’avait guère réussi qu’à prendre le siège de la télévision, l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB), ayant été repoussé par la garde républicaine dans sa tentative d’assaut de la résidence du président. Le chef de l’État a été rapidement confirmé être en sécurité, ainsi que sa famille.

Plusieurs sources militaires indiquent que l’armée régulière reprend le contrôle et que Cotonou, comme l’ensemble du pays, est totalement sécurisé. Il ne s’agirait plus que d’une question d’heures avant que tout ne rentre dans l’ordre. Signe que la situation semble déjà bien reprise en main, aucune présence militaire anormale n’est signalée à l’aéroport, et la population vaque à ses occupations.

Des membres du gouvernement joints confirment ces informations. Les mutins sont retranchés, précisent-ils. « On nettoie, mais ce n’est pas fini », ajoute l’un d’eux.

Plusieurs sources confirment qu’une déclaration officielle devrait intervenir dans l’après-midi, une fois la situation entièrement maîtrisée et avec des éléments plus clairs permettant de comprendre l’origine de ce coup d’État raté.