Afrique: CAN 2025 - Le Maroc accueille les Comores en match inaugural ce dimanche à Rabat

Les Lions de l'Atlas du Maroc affrontent, ce dimanche 21 décembre, les Coelacanthes des Comores lors du match inaugural de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), au stade de Rabat.

Cette rencontre sera dirigée par l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala.

Les Léopards de la RDC entreront en lice mardi 23 décembre face aux Guépards du Bénin. La RDC évolue dans le groupe D aux côtés du Sénégal, du Bénin et du Botswana.

Parcours des fauves congolais

Lors des éliminatoires de cette CAN, les Congolais ont terminé en tête du groupe H avec 12 points en six matches disputés, inscrivant 7 buts et en encaissant 3.

Les Léopards de la RDC ont entamé cette phase éliminatoire en fanfare, en battant le Syli national sur le score étriqué d'un but à zéro, le 6 septembre 2024, au stade des Martyrs de Kinshasa. L'unique réalisation de ce match a été l'oeuvre d'Eddo Kayembe à la 27e minute de jeu. Il a décoché une frappe puissante en dehors de la surface de réparation, qui a terminé sa course au fond des filets.

Lors de la deuxième journée, le 9 septembre 2024, les Congolais ont affronté les Éthiopiens au stade Benjamin Mpaka de Dar-es-Salaam, en Tanzanie. Score final : 1-0 en faveur des hommes de l'entraîneur Sébastien Desabre, qui totalisaient alors 6 points en deux sorties.

A la troisième journée, disputée le 10 octobre 2024 au stade des Martyrs, les Léopards ont battu les Taïfa Stars de Tanzanie sur le score d'un but à zéro. L'unique but de la rencontre a été un contre-son-camp de l'attaquant tanzanien Franses Mzize à la 55e minute, après avoir dévié de la tête un ballon de Chancel Mbemba.

Cinq jours plus tard, soit le 15 octobre, la RDC a de nouveau dominé la Tanzanie, cette fois sur le score de deux buts à zéro.

En déplacement le 16 novembre au stade Alassane Ouattara d'Abidjan (Côte d'Ivoire), les Congolais ont concédé leur première défaite dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2024. Ils ont été battus par le Syli national de Guinée dans les ultimes minutes du temps additionnel, sur le score d'un but à zéro, après une réalisation de Guirassy.

Les Léopards de la RDC ont achevé la campagne des éliminatoires de la CAN 2025 par une défaite face aux Walya d'Éthiopie (1-2), mardi 19 novembre, au stade des Martyrs de Kinshasa, lors de la 6e et dernière journée du groupe H. Un match que le sélectionneur-manager Sébastien Desabre a semblé minimiser en alignant une équipe différente de celle qui avait disputé les cinq premières journées.

Malgré cette défaite à domicile, les Congolais, forts de leurs 12 points, étaient déjà qualifiés pour la phase finale de la 35e édition de la CAN 2025.