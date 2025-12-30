Afrique: CAN 2025 - Le Maroc termine en tête du groupe A et se qualifie pour les huitièmes

29 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tanger — Les Lions de l'Atlas du Maroc se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations de football après leur succès (3-0) face à la Zambie, lundi à Rabat, lors de la 3e et dernière journée de la phase de groupes.

Les Marocains ont terminé premiers du groupe A avec sept points. Ils affronteront, lundi prochain, en huitièmes de finale, à Rabat, une équipe classée parmi les meilleurs troisièmes du groupe C, D, E.

L'équipe marocaine achève la phase de poules avec six réalisations. Les buts ont été inscrits par Ayoub El Kaabi, joueur de l'Olympiakos (Grèce), et Brahim Diaz du Real Madrid, chacun auteur de trois buts.

Les coéquipiers d'Achraf Hakimi, qui a disputé ses premières minutes dans cette CAN, ont livré une meilleure prestation contre la Zambie que lors de leurs deux précédentes sorties, laissant le public marocain sur une convaincante fin de la première phase.

Le Mali a fait match nul vierge contre les Comores et se classe à la deuxième place de la poule avec trois points, devant les Comores (2 points) et la Zambie (2 points).

