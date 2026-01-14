Au Bénin, après Ciara, son mari Russell Wilson, ex-quarterback vedette de la NFL, bientôt naturalisé

Déjà béninoise, la chanteuse américaine Ciara devrait bientôt être rejointe par son mari, l'ancien quarterback vedette de la NFL Russell Wilson, en passe d'obtenir à son tour la nationalité béninoise, selon des informations recueillies auprès de sources concordantes.

Ciara a été naturalisée béninoise en 2025 dans le cadre d'un dispositif juridique inédit mis en place par les autorités de Cotonou, destiné à reconnaître les Afro-descendants dont les ancêtres ont été déportés lors de la traite transatlantique. La loi définit l'« Afro-descendant » comme toute personne pouvant établir, par sa généalogie, qu'un ascendant subsaharien a été déporté hors d'Afrique dans le cadre de la traite. Présentée comme un geste de mémoire et de reconnexion historique, cette politique relève aussi d'un choix politique assumé : faire du Bénin un point d'ancrage pour une diaspora afro-américaine en quête de reconnaissance et de récit.

Le dispositif est encadré et « opérationnalisé » par des canaux institutionnels et para-institutionnels, notamment via la plateforme My Afro Origins, qui précise les critères d'éligibilité et les modalités de preuve d'ascendance. Il s'inscrit dans une stratégie par laquelle l'État béninois articule politique mémorielle, tourisme culturel et soft power.

Depuis plusieurs années, le pays cherche en effet à transformer son héritage historique en levier diplomatique, culturel et touristique. Cette orientation passe par une relecture de lieux et de pratiques longtemps marginalisés, au premier rang desquels Ouidah et le vodun. Les Vodun Days, créés et portés par l'État, constituent l'un des piliers de cette stratégie.

Organisé du 8 au 10 janvier 2026 à Ouidah, l'événement ambitionne de sortir le vodun d'une représentation folklorisée pour l'inscrire dans un cadre patrimonial et contemporain, mêlant cérémonies traditionnelles, créations artistiques et programmation internationale. À Ouidah, ancien port négrier devenu lieu de mémoire, les vodun days participent à l'élaboration d'un récit où se croisent histoire de la traite, spiritualité et dialogue avec la diaspora. Plusieurs artistes internationaux y ont été associés, dont Angélique Kidjo et Davido, avec pour objectif de renforcer la visibilité mondiale de l'événement.

Après sa naturalisation en juillet 2025, la chanteuse et entrepreneure Ciara a déjà visité des lieux mémoriels liés à la traite, notamment la Route de l'esclave et la « Porte du non-retour », séquence symbolique largement mise en avant par les autorités béninoises comme illustration du dialogue recherché avec la diaspora.

Invitée à se produire lors de l'édition 2026 des Vodun Days, début janvier, la chanteuse est montée sur scène le 9 janvier à Ouidah, lors de la deuxième journée de l'évènement, devant un public venu nombreux voir la néo-amazone. Très attendue, sa prestation s'est appuyée sur une scénographie maîtrisée, faite de jeux de lumière sobres et de chorégraphies millimétrées, portées par un groupe de danseurs en dialogue constant avec la scène. L'ensemble laissait affleurer une rencontre entre esthétiques pop contemporaines et références symboliques locales. Le point d'orgue est venu avec Level Up, repris en chœur par le public, moment suspendu où l'énergie collective a donné à la performance une portée à la fois festive et significative, en résonance avec le cadre spirituel et mémoriel des Vodun Days.

La naturalisation de personnalités médiatiques comme Ciara — et bientôt, selon les mêmes sources, celle de Russell Wilson — donne une visibilité internationale à une politique encore en phase de déploiement. En liant droit, mémoire et grands rendez-vous culturels, le Bénin tente d'inscrire la question des Afro-descendants au cœur de sa diplomatie culturelle, en faisant de son passé un instrument de rayonnement plutôt qu'un simple héritage commémoratif, explique un consultant impliqué dans la stratégie de marque du pays.