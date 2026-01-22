Afrique: Incidents de la finale de la CAN - Dakar et Rabat appellent leurs ressortissants à l'apaisement

Dakar — Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, et son homologue marocain, Aziz Akhannouch, appellent leurs ressortissants respectifs au calme et à l'apaisement, suite aux incidents controversés survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025.

"Nous avons convenu, ensemble, sous les hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI et de son Excellence, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de continuer à oeuvrer, dans un esprit d'apaisement, de sérénité et de détente, à la consolidation des liens séculaires et très profonds qui unissent nos deux pays", a déclaré le chef du gouvernement sénégalais dans un message publié mercredi sur Facebook.

Après s'être longuement entretenus, Ousmane Sonko, et son homologue marocain, Aziz Akhannouch, invitent leurs compatriotes respectifs et tous les amis, à dépassionner cet épisode qui, en aucun cas, ne peut aller au-delà du simple cadre sportif, a insisté Ousmane Sonko.

"Nos défis communs sont autrement plus importants. C'est pourquoi nous nous sommes réciproquement réjouis de la tenue, du 26 au 28 janvier courant à Rabat, de la 15e session de la Grande Commission mixte entre les deux pays, sous la présidence effective des deux Premiers ministres", a-t-il annoncé.

Le Premier ministre sénégalais a précisé que la date de cet important rendez-vous bilatéral, qui ne s'était plus tenu depuis 2013 à Dakar, avait été programmée d'un commun accord à la fin du mois de décembre 2025.

"Le Sénégal tient enfin à réaffirmer son attachement historique et son action inlassable pour l'amitié et les relations de paix et de respect entre les États, les peuples et les nations", a poursuivi Ousmane Sonko.

Il informe, par ailleurs, que le gouvernement du Sénégal suit attentivement, avec les autorités consulaires et diplomatiques accréditées, et les autorités marocaines, la situation des supporters interpellés à Rabat ainsi que celle des compatriotes vivant au Maroc.

Le gouvernement sénégalais appelle, par ailleurs, "à la prudence face aux flux de communications, singulièrement [sur] les réseaux sociaux et certains médias, qui relèvent, pour la plupart, de la désinformation".

Les Lions du football ont remporté la CAN 2025, dimanche 18 janvier, à Rabat, après avoir battu (1-0) en finale, les Lions de l'Atlas du Maroc, au bout d'un match ponctué par des épisodes de grande tension sur le terrain et des incidents entre stadiers marocains et supporters sénégalais dans les gradins.

Les joueurs sénégalais, sous les ordres de leur sélectionneur Pape Thiaw, avaient majoritairement quitté la pelouse pour protester contre la décision de l'arbitre d'accorder un penalty au Maroc, après que celui-ci a refusé deux minutes avant un but sénégalais sur une faute jugée discutable.

L'équipe sénégalaise s'est finalement décidée à reprendre la partie à l'initiative de son attaquant Sadio Mané. L'attaquant des Lions de l'Atlas Brahim Diaz a manqué son penalty, Pape Guèye marquant un peu plus tard le but du sacre sénégalais.

Entre déception et frustration, le scénario de cette finale a suscité des échanges tendus entre supporters marocains et sénégalais, notamment sur les réseaux sociaux.