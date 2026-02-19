La Marine nationale en deuil après le chavirement d'une vedette à l'embouchure du fleuve Sénégal. Selon un communiqué de la Direction des Relations Publiques des Armées les trois marins disparus ont été retrouvés sans vie.

Pour la Dirpa, les opérations de recherches engagées à la suite du chavirement d'une vedette de la Marine nationale à l'embouchure du fleuve Sénégal ont permis de retrouver les corps sans vie des trois marins portés disparus, a annoncé la Direction de l'information et des relations publiques des Armées.

Dans un communiqué daté du jeudi 12 février 2026, la Direction de l'information et des relations publiques des Armées (DIRPA) avait informé de la disparition des trois militaires. La vedette était engagée dans une mission de liaison lorsqu'elle a chaviré dans la zone de l'embouchure du fleuve Sénégal, au large de Saint-Louis.

Les recherches, menées en coordination avec les services compétents, ont abouti à la localisation des trois corps, confirmant le décès des marins. Les autorités militaires indiquent que « les dispositions idoines ont été prises, conformément aux procédures légales et réglementaires », sans fournir davantage de précisions sur les circonstances exactes de l'accident.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un drame qui plonge la Marine nationale et l'ensemble des Forces armées dans la tristesse. Dans son communiqué, l'institution militaire salue la mémoire des disparus et exprime sa profonde compassion aux familles et aux proches des victimes.

Un dernier hommage leur sera rendu le jeudi 19 février à 10 heures à la Base navale Nord Capitaine de vaisseau Hamedine FALL, où autorités militaires, camarades d'armes et familles se réuniront pour honorer la mémoire des marins disparus dans l'exercice de leur mission.