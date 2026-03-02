Afrique: Les attaques américaines et israéliennes soulèvent des tensions mondiales et régionales

Les États-Unis et Israël ont lancé une offensive militaire contre l'Iran, marquant une nouvelle escalade du conflit au Moyen-Orient, rapporte la presse internationale. Le président américain Donald Trump a qualifié l'opération de «combat majeur», affirmant qu'elle visait à empêcher l'Iran de menacer les alliés américains, leurs troupes à l'étranger et le territoire national. Il a aussi déclaré au Washington Post que sa principale préoccupation est «la liberté» du peuple iranien et que les États-Unis oeuvraient pour faire de l'Iran un pays «sûr».

De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a présenté l'opération comme une mesure préventive destinée à «éliminer la menace existentielle posée par le régime terroriste iranien». Il a ajouté que l'action militaire créait aussi une opportunité pour le peuple iranien de reprendre son destin en main.

Des explosions ont été entendues dans plusieurs villes iraniennes, notamment à Téhéran, Ispahan, Qom, Karaj et Kermanshah, selon Fars News Agency. Dans la capitale, des nuages de fumée étaient visibles au-dessus de certains quartiers, tandis que les espaces aériens iranien et israélien ont été fermés aux vols civils. Parallèlement, des cyberattaques ont perturbé plusieurs médias officiels iraniens, rendant certains sites inaccessibles depuis l'étranger.

L'Israel Defense Force a par ailleurs averti les civils iraniens d'évacuer les zones situées à proximité des sites et installations militaires avant les frappes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En représailles (voir hors texte), l'Iran a lancé des missiles vers Israël, déclenchant les sirènes d'alerte dans plusieurs régions. L'armée israélienne a indiqué que ses forces aériennes et ses systèmes de défense anti-missiles étaient pleinement mobilisés pour intercepter toute menace et protéger la population. Toutefois, selon la presse internationale, l'Iran est affaibli par des conflits antérieurs ayant endommagé ses défenses aériennes et certains sites nucléaires, tout en limitant l'efficacité de ses milices régionales. Cette guerre a déjà fait des victimes. Un responsable local a déclaré à l'IRNA News Agency que 40 personnes ont été tuées lors d'une frappe israélienne visant une école primaire pour filles dans le comté de Minab, dans la province d'Hormozgan, hier.

Les alliés arabes de Téhéran redoutent un effondrement de l'État iranien. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a néanmoins affirmé que son pays se défendrait «par tous les moyens militaires à sa disposition». Il a contacté ses homologues en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Qatar, au Koweït, à Bahreïn et en Irak, soulignant la responsabilité de ces pays d'empêcher l'utilisation de leurs territoires par les ÉtatsUnis et Israël pour mener des attaques. Il a qualifié les frappes conjointes d'«entièrement non provoquées, illégales et illégitimes». Pour sa part, le RoyaumeUni a indiqué qu'il «ne souhaite pas voir la situation dégénérer en un conflit régional plus large».

Alors que la situation reste volatile, la communauté internationale suit de près l'évolution des opérations militaires et des cyberattaques, consciente des répercussions potentielles sur la stabilité régionale et la sécurité mondiale.

Maurice en alerte

Face à cette escalade et à ses possibles répercussions internationales, contacté par téléphone, le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful, a déclaré que Maurice suit la situation de très près. Un communiqué a été émis invitant les Mauriciens vivant en Iran à prendre les mesures nécessaires.

Une hotline dédiée (+230 405 2576) a été mise en place pour ceux qui seraient en danger ou recherchent de l'aide. La cellule de crise du ministère peut également être contactée aux adresses suivantes : [email protected] et [email protected]. Le communiqué recommande «avec la plus grande fermeté à tous les Mauriciens de reporter tout voyage en République islamique d'Iran en raison de l'escalade des menaces».

Interrogé sur les impacts directs pour Maurice, le ministre a précisé : «Toutes les instabilités dans le monde ont évidemment un impact sur Maurice, notamment sur les voyages, le commerce et le tourisme. Mais attendons de voir combien de temps cela va durer.» Concernant la présence de Mauriciens dans la région concernée, il y en a très peu actuellement en Iran.

Risques économiques

Selon Shaktee Ramtohul, Business Consultant, «l'attaque d'Israël et des États-Unis contre l'Iran montre clairement que la diplomatie a échoué. L'Iran ripostera certainement, même si nous ignorons encore comment. Toute déclaration de guerre est un mauvais signal pour l'économie mondiale».

Il ajoute que si le conflit s'étendait à l'ensemble du Moyen-Orient, des groupes militants comme le Hezbollah ou les Houthis, ainsi que des pirates somaliens ou yéménites, pourraient intervenir. Cette région constitue un corridor stratégique pour le transport maritime mondial. Toute perturbation pourrait entraîner des ruptures d'approvisionnement, une hausse des coûts logistiques et, par ricochet, une augmentation des prix à Maurice.

Il souligne également que le Moyen-Orient est un hub énergétique majeur : des dommages aux infrastructures pétrolières pourraient réduire les exportations et faire grimper les prix. Enfin, l'insécurité pourrait peser sur le secteur touristique, certains voyageurs préférant reporter leurs déplacements.

***

Réactions

Vikash Neethalia, Deputy Consul General de Maurice à Dubaï et dans les Émirats du Nord: «La situation est sous contrôle»

«La situation est sous contrôle. Mon numéro de téléphone a été partagé sur les groupes WhatsApp avec tous les Mauriciens qui résident dans les Émirats arabes unis. L'espace aérien a été fermé, sinon tout est sous contrôle. Les autorités locales nous ont promis de partager les informations sur le développement de la situation. D'ailleurs, les Mauriciens cherchant de l'aide peuvent toujours se connecter sur le site du ministère des Affaires étrangères».

Nando Bodha, leader du Rassemblement mauricien et ancien ministre des Affaires étrangères : «La situation aura des répercussions sur le statut des Chagos et sur la position américaine dans cette région»

«L'attaque conjointe des États-Unis et d'Israël contre l'Iran était planifiée depuis longtemps, et la date avait été arrêtée en avance. Les démarches diplomatiques ont servi de couverture pour préparer cette opération complexe qui nécessite un large degré de préparation. Cela crée une escalade extraordinaire à l'échelle internationale, laissant place à des réactions imprévisibles, notamment celle de l'Iran.»

La situation aura des répercussions sur le statut des Chagos et sur la position américaine dans cette région. L'approche actuelle suggère de privilégier la diplomatie, même si les actions de Trump indiquent une orientation militaire. La question des bases de Diego Garcia et de l'île Maurice est cruciale dans ce contexte, surtout avec la dynamique politique au Royaume-Uni qui pourrait influencer cette situation.»

«Avec l'attaque contre l'Iran, le monde semble entrer dans un bourbier, où les réactions de l'Iran et de ses alliés sont primordiales. Sur le plan international, une période de grande tension se profile, rendant les efforts diplomatiques et ceux des Nations unies limités face à la situation.»

Samad Osman, Mauricien résidant à Abou Dhabi et directeur général d'Abu Dhabi Ports (Noatum Logistics) : «Actuellement, tout semble calme, même si nous sommes un peu anxieux pour la nuit à venir»

«Ce matin, vers midi, nous avons entendu des bruits de bombardements. Vikash Neethalia a pris contact avec notre groupe mauricien. Nous avons créé un groupe WhatsApp pour rester en contact et partager des informations. Al Jazeera a rapporté qu'une personne d'origine asiatique a malheureusement perdu la vie à cause des bombardements. Nous suivons les instructions de rester à l'intérieur et de ne pas nous approcher des fenêtres. Actuellement, tout semble calme, même si nous sommes un peu anxieux pour la nuit à venir. Il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues, et la plupart des gens restent à l'intérieur.

«Nous sommes dans une région calme, proche du port d'Abu Dhabi. La communauté mauricienne ici est soudée et nous restons en contact. Nous avons prévu d'organiser un 'iftar' pour tous les Mauriciens, et le consul a exprimé son souhait d'y participer. Nous avons des groupes Facebook et d'autres moyens de communication pour rassembler tout le monde de Dubaï et d'Abou Dhabi dans un seul groupe. Nous faisons de notre mieux pour que la communauté reste unie pendant cette période difficile.»

***

Les ripostes iraniennes

Les alliés de Washington dans le Golfe craignent des représailles iraniennes sur leur territoire. Bien qu'ils bénéficient de la protection américaine, des sites militaires les exposent. Le Bahreïn a signalé qu'une base américaine aurait été touchée par un missile à la suite des frappes contre l'Iran. En juin 2025, Téhéran avait déjà attaqué la base d'Al-Udeid, au Qatar, en réponse à des bombardements américains, tandis que le Qatar, l'Arabie saoudite et Oman avaient appelé à éviter toute escalade.