Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Ouenzé 2 se mobilise pour la victoire de Denis Sassou N'Guesso

La campagne électorale du candidat de la Majorité présidentielle dans la deuxième circonscription du cinquième arrondissement de Brazzaville, Ouenzé, a été lancée par Mireille Opa Elion, directrice locale de campagne adjointe. Une seule consigne a été donnée: « Votez le candidat de la Majorité présidentielle dès l'ouverture des bureaux de vote, le 15 mars ».

À la conquête de l'électorat de la deuxième circonscription de Ouenzé, la directrice de campagne adjointe, Mireille Opa Elion, a évoqué la nécessité de continuer la marche avec Denis Sassou N'Guesso. « On ne construit pas un pays en une journée ni en une année. Les projets ont commencé, beaucoup se sont achevés et il a encore commencé de nouveaux projets », a-t-elle déclaré.

Mireille Opa Elion a souligné, par ailleurs, que l'expérience du candidat Denis Sassou N'Guesso est un atout. « De tous les candidats en lice, il est le plus expérimenté », selon elle.

Pour éviter l'abstention le jour du vote, la directrice de campagne adjointe dans la deuxième circonscription de Ouenzé a prévu faire une campagne de proximité à travers le porte-à-porte. L'objectif étant d'inciter le plus grand nombre de personnes à prendre d'assaut les bureaux de vote dans la matinée du 15 mars et à ne laisser aucune voix aux concurrents du candidat Denis Sassou N'Guesso, a expliqué Mireille Opa Elion.

Présents à cette occasion, les unions catégorielles du Parti congolais du travail, à savoir la section jeune avec la Force montante congolaise, la section féminine avec l'Organisation des femmes du Congo ainsi que les partis alliés et les associations réunies dans Ouenzé 2 ont toutes aussi réaffirmé leur adhésion au projet du candidat Denis Sassou N'Guesso. Ils ont appelé tous les sympathisants à se mobiliser pour l'aboutissement de cet engagement à voter leur candidat dès le premier tour. Tout cela dans la paix, la cohésion, le respect.