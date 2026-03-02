Congo-Brazzaville: Madibou - Un carnaval organisé en soutien du candidat de la Majorité présidentielle

La direction de campagne locale de l'arrondissement 8, Madibou, a lancé le 28 février ses activités relatives à la campagne de soutien au candidat Denis Sassou N'Guesso par un grand carnaval, à travers les grandes artères dudit arrondissement, suivi d'un meeting.

De Mafouta à 17 km, en passant par l'OMS, Mbemba-Landou et Mayanga, le carnaval a eu pour point de chute le terrain de l'Asecna de Mayanga où, à tour de rôle, les différents membres de la direction de campagne locale de Madibou, dirigée par Mme Bantsimba, ont lancé un vibrant appel à l'ensemble des filles et fils à aller voter massivement pour le candidat du peuple et des jeunes, Denis Sassou N'Guesso, afin de lui garantir une victoire dès le premier tour lors du scrutin électoral du 15 mars.

Ce carnaval de soutien à leur candidat a mobilisé toutes les forces vives, notamment des jeunes, hommes et femmes, venues des quatre coins de Madibou. Dans la poursuite de la campagne, la direction locale de cet arrondissement, associée à la DRD, le MCDDI, le RC et l'APC, envisage d'organiser d'autres activités pour témoigner leur soutien indéfectible à leur candidat.