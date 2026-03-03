announcement

Quoi ? Une table ronde pour marquer la célébration de la Journée internationale des droits des femmes 2026. Oratrice principale : Mme Nasseneba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de Côte d'Ivoire

Qui ? Le Département genre, femmes et société civile du Groupe de la Banque africaine de développement

Quand ? Le vendredi 6 mars 2026 | de 10h à 11h30 (GMT)

Où ? À l'auditorium du CCIA, au siège de la Banque africaine de développement, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et en ligne via les liens Vimeo et Youtube.

Un service d'interprétation simultanée en français et en anglais sera assuré.

PROGRAMME

Qu'est-ce que l'accès à la justice a à voir avec la transformation économique de l'Afrique ? Tout.

À travers l'Afrique, trop de femmes se heurtent encore à des obstacles quand il s'agit de revendiquer des droits fonciers, de formaliser des entreprises, d'accéder à des financements ou d'obtenir une protection juridique. Ces obstacles limitent les opportunités individuelles et freinent le progrès économique au sens large. Les inégalités de genre coûtent à l'Afrique subsaharienne des milliards de dollars chaque année. Combler ces écarts pourrait libérer une croissance plus inclusive et transformatrice.

Dans le droit fil du thème mondial de la Journée internationale des droits des femmes 2026, « Droits. Justice. Action. Pour TOUTES les femmes et les filles », le Groupe de la Banque africaine de développement organisera « Justice pour elle », un dialogue stratégique afin d'explorer la manière dont la promotion des droits des femmes et de l'accès à la justice peut favoriser l'autonomisation économique et le développement durable dans toute l'Afrique.

En quoi cette discussion est-elle importante ?

Cet événement s'inscrit dans le cadre de la Stratégie décennale de la Banque et de l'accent mis par le président de l'institution sur le renforcement de la gouvernance, la résilience des institutions, la croissance inclusive et l'amélioration des conditions de vie des populations à travers l'Afrique. L'élargissement de l'accès des femmes aux droits et à la justice est au coeur de ce programme, car il favorise une plus grande participation économique, réduit la vulnérabilité et aide à bâtir des économies plus résilientes et plus équitables à travers le continent.

Il réunira la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de Côte d'Ivoire, des dirigeants de la Banque, notamment la vice-présidente principale, Marie-Laure Akin-Olugbade et la directrice du Département du genre, des femmes et de la société civile, ainsi que des décideurs politiques, des représentants de la société civile et des femmes partageant leur vécu, afin d'explorer :

l'impact des inégalités d'accès à la justice sur la participation des femmes à la vie économique,

les répercussions économiques des déficits persistants en matière de droits des femmes,

les points d'entrée pratiques pour intégrer des approches d'accès à la justice intégrant la dimension genre dans les opérations de développement et le dialogue politique,

le rôle de la responsabilité institutionnelle et des garanties dans la promotion des droits économiques des femmes.

Merci de marquer cette date dans votre agenda.

