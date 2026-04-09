Déclarations prospectives

Le Groupe de la Banque africaine d'Import-Export (Afreximbank) procède de temps à autre à des déclarations prospectives écrites et/ou orales, comme indiqué dans cette publication et dans d'autres communications. De même, les dirigeants de la Banque peuvent faire des déclarations prospectives, soit par écrit, soit lors de conversations verbales avec des investisseurs, des analystes, les médias et d'autres membres de la communauté financière.

Les déclarations concernant les stratégies, les objectifs et les priorités de la Banque, ainsi que les performances financières prévues pour la période, constituent des déclarations prospectives. Elles sont souvent exprimées par des termes tels que « devrait », « serait », « pourrait », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « projeter », « avoir l'intention de » et « croire ».

Par leur nature même, ces déclarations obligent la Banque à formuler des hypothèses qui sont soumises à des risques et à des incertitudes, en particulier des incertitudes liées à l'environnement financier, économique, réglementaire et social dans lequel la Banque opère.

Certains de ces risques échappent au contrôle de la Banque et peuvent entrainer des résultats sensiblement différents des attentes déduites des déclarations prospectives. Les facteurs de risque susceptibles de provoquer de telles différences comprennent les déclarations réglementaires, les risques de crédit, de marché (y compris les actions, les matières premières, les taux de change et les taux d'intérêt), de liquidité, d'exploitation, de réputation, d'assurance, de stratégie, de droit, d'environnement, ainsi que d'autres risques connus ou inconnus.

Par conséquent, nous recommandons aux lecteurs de procéder à une évaluation plus approfondie lorsqu'ils prennent des décisions concernant la Banque et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives de celle-ci.

Tout énoncé prospectif contenu dans cette présentation représente les vues de la direction uniquement à la date des présentes. Ces déclarations visent à aider les investisseurs et les analystes de la Banque à comprendre la situation financière, les stratégies, les objectifs et les priorités de la Banque, ainsi que les performances financières prévues par rapport à la période en cours, et, à ce titre, peuvent ne pas être appropriés à d'autres fins.

La Banque ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives, écrites ou verbales, qui peuvent être faites de temps à autre par elle-même ou en son nom, sauf si des dispositions ou exigences réglementaires applicables l'exigent.

Le Caire, Égypte - La Banque africaine d'import-export (« Afreximbank » ou la « Banque ») et ses filiales (le « Groupe ») ont annoncé de solides résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, soulignant une résilience financière soutenue, une confiance accrue du marché et une exécution stratégique.

Le total des actifs et des engagements conditionnels a augmenté de 21 % pour atteindre 48,5 milliards de dollars, contre 40,1 milliards de dollars au 31 décembre 2024, soulignant la trajectoire de croissance constante de la Banque.

Les prêts et avances nets du Groupe ont clôturé l'année à 33,5 milliards de dollars US (Exercice 2024 : 29,0 milliards de dollars US), soit une augmentation de 16 %, soutenue par des décaissements continus à travers le continent et les Caraïbes par le biais de diverses offres de produits. Le Groupe a financé des domaines prioritaires stratégiques tels que l'industrie manufacturière, les infrastructures, la sécurité alimentaire et l'adaptation au changement climatique.

Le ratio de prêts non performants (NPL) du Groupe est resté stable à 2,43% (Exercice 2024 : 2,33 %), ce qui témoigne de la qualité constante de son portefeuille.

La situation de trésorerie du Groupe est restée solide, avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie s'élevant à 6,0 milliards de dollars US (Exercice 2024 : 4,6 milliards de dollars US). Les actifs liquides représentaient 14 % du total des actifs, soit un niveau supérieur au seuil stratégique minimum de 10 % fixé par la Banque. Les capitaux propres ont augmenté de 17 % pour atteindre 8,4 milliards de dollars US au 31 décembre 2025, grâce à un résultat net de 1,2 milliard de dollars US et à de nouveaux apports en capitaux propres de 299,4 millions de dollars US levés dans le cadre de la deuxième augmentation générale de capital.

Le revenu brut a augmenté de 6,06 %, passant de 3,3 milliards de dollars US pour l'exercice 2024 à 3,5 milliards de dollars US pour l'exercice 2025.

Les charges d'exploitation ont augmenté pour atteindre 459,2 millions de dollars (Exercice 2024 : 367,7 millions de dollars), reflétant l'expansion stratégique des effectifs et les pressions inflationnistes, le Groupe ayant maintenu une forte efficacité en matière de coûts, ce qui s'est traduit par un ratio coûts/revenus de 21 % (Exercice 2024 : 18 %), bien en dessous du plafond stratégique de 30 %.

Contrairement aux inquiétudes soulevées par certaines agences de notation au cours de l'année, la Banque a accédé aux marchés obligataires internationaux en levant avec succès plus de 800 millions de dollars US au Japon et en Chine, grâce aux obligations Samurai et Panda en 2025. Cela a démontré les capacités de mobilisation de fonds du Groupe et la solidité de l'ADN de la Banque en tant qu'institution financière multilatérale panafricaine engagée à garantir que l'autonomie totale et durable de l'Afrique reste inébranlable.

Le revenu net a augmenté de 19 % pour atteindre 1,2 milliard de dollars US en 2025, contre 973,5 millions de dollars US l'année précédente. Ces résultats ont été obtenus grâce à l'élargissement de l'offre de solutions financières et de conseil sur mesure qui ont soutenu le commerce, favorisé l'industrialisation et renforcé l'autonomie économique.

Les résultats phares du Groupe Afreximbank sont présentés ci-après :

M. Denys Denya, premier vice-président exécutif d'Afreximbank, a déclaré :

« En dépit de la persistance des défis géopolitiques mondiaux et les perturbations causées par certaines décisions de notation, le Groupe a enregistré d'excellents résultats financiers en 2025, rendant ainsi un hommage mérité à une décennie de leadership marquant sous la direction du professeur Oramah, avec un total de l'actif et des engagements conditionnels atteignant 49 milliards de dollars.

Il est réjouissant de constater que le Groupe est largement en avance sur la plupart de ses objectifs dans la mise en oeuvre de son 6e plan stratégique, qui s'achève le 31 décembre 2026. Grâce à la rentabilité des filiales récemment créées, telles que le FEDA et AfrexInsure, le résultat net a augmenté de 19 % pour s'établir à 1,2 milliard de dollars, soutenu par une solide base de capital de 8,4 milliards de dollars.

Le bilan du Groupe n'a jamais été aussi solide, avec des niveaux de liquidité et une capitalisation bien supérieure aux objectifs fixés, ainsi qu'une bonne qualité des actifs. Ces résultats témoignent de l'engagement sans faille de notre personnel, qui travaille d'arrache-pied. Nous avons entamé l'exercice 2026 avec un élan considérable, prêts à accroître l'impact du Groupe, à accélérer l'intégration commerciale et la création de valeur à travers l'Afrique, et à offrir davantage de valeur à nos actionnaires ».