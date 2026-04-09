La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) est heureuse d'annoncer son soutien au Groupe Dangote, qui entend étendre ses activités et porter son chiffre d'affaires à 100 milliards de dollars US d'ici 2030.

La direction du Groupe a présenté mardi 31 mars 2026 sa stratégie de croissance à long terme intitulée « Vision 2030 :Dynamiser le Groupe Dangote pour un succès à long terme », au conseil d'administration et à l'équipe de direction d'Afreximbank. Cette stratégie définit un -programme d'expansion en deux phases couvrant les périodes 2025-2028 et 2028-2030.

Au cours de la présentation, le Groupe Dangote a exposé ses projets visant à développer et à optimiser ses plateformes existantes, ainsi qu'à accroître ses capacités dans tous les secteurs d'activité. Parmi les initiatives clés figure l'augmentation de la capacité de Dangote Petroleum Refinery, qui passera de 650 000 barils par jour (bpj) à 1,4 million de bpj. En outre, le groupe a l'intention de quadrupler sa production d'engrais, la faisant passer de 3 millions de tonnes par an à 12 millions de tonnes par an, une initiative qui positionnerait le groupe comme le plus grand producteur mondial d'engrais à base d'urée.

La stratégie d'expansion prévoit une croissance rapide dans d'autres secteurs d'activité, y compris le ciment, le riz et la production Au-delà de son portefeuille actuel, le Groupe a identifié de nouvelles opportunités d'investissement dans les infrastructures -- notamment les ports et les pipelines -- ainsi que dans le gaz, l'exploitation minière (en tant que porte d'entrée pour les exportations de minerais semi-transformés et à valeur ajoutée-), les centres de données pour soutenir la transformation numérique et la résilience des entreprises en Afrique, et l'énergie, décrite comme le moteur de la transformation industrielle de l'Afrique.

Pour soutenir cette croissance sur les cinq prochaines années, le Groupe Dangote estime qu'il lui faudra au moins 40 milliards de dollars de nouveaux investissements pour concrétiser ses ambitions continentales.

Reconnaissant la valeur stratégique du partenariat avec Afreximbank, M. Aliko Dangote, Président-directeur général de Dangote Industries Limited, a déclaré : « Notre partenariat avec Afreximbank va au-delà d'un simple soutien financier ; il s'agit d'un rêve commun pour le continent. Lorsque nous avons entrepris de construire une raffinerie d'une capacité de 650 000 barils par jour - la plus grande de ce type en Afrique -, la Banque a cru en notre vision là où d'autres étaient sceptiques. Sans son leadership et sa confiance, le développement du continent africain n'en serait pas là où il en est aujourd'hui. Nous sommes étroitement liés à la Banque car nous partageons la même mission: développer les capacités locales, éliminer notre dépendance aux importations et faire en sorte que la croissance industrielle de l'Afrique soit impulsée par les Africains ».

Pour sa part, Dr George Elombi, Président d'Afreximbank et du conseil d'administration de la Banque, a souligné que ces engagements témoignaient d'une forte convergence d'objectifs visant à libérer l'Afrique de sa dépendance et à garantir que les ressources du continent soient utilisées au profit de ses populations. Il s'est dit convaincu que cette collaboration déboucherait sur « un formidable partenariat permettant de réaliser des investissements à grande échelle qui accéléreront les changements attendus », des changements qui ont pris un caractère d'urgence face à la fragmentation et au protectionnisme croissants à l'échelle mondiale.

Dr Elombi a rappelé qu'au début de la pandémie de COVID-19 en 2020, l'Afrique avait eu du mal à se procurer ne serait-ce que les équipements de protection de base en raison de capacités de production limitées, ajoutant que « même lorsque des financements étaient disponibles, nous ne pouvions pas accéder à ces articles essentiels ».

Il a en outre assuré qu'Afreximbank et son conseil d'administration étaient prêts à soutenir la concrétisation des aspirations du Groupe Dangote. « C'est précisément la raison d'être de notre institution. Comme cela est profondément ancré dans notre ADN, nous ne nous contentons pas d'écouter : nous agissons et transformons les aspirations en actions ».

L'événement a également été marqué par la signature d'un accord portant sur une Facilité de 2,5 milliards de dollars US garantie par Afreximbank, dans le cadre d'un prêt syndiqué senior à terme de 4 milliards de dollars US en faveur de Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals FZE.