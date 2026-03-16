Congo-Brazzaville: Le scrutin présidentiel marqué par la coupure du réseau téléphonique et d'internet

Affiches de campagne des candidats à la présidentielle du 16 mars 2026 au Congo-Brazzaville © Loïcia Martial/RFI

Le président sortant Denis Sassou-Nguesso, 82 ans, brigue un cinquième mandat consécutif. Six autres candidats étaient officiellement en lice, sans aucun poids lourd de l'opposition, puisque les deux principaux partis n'ont pas présenté de candidats. Les bureaux de vote sont fermés depuis 18h ce dimanche 15 mars. Une journée de vote marquée par la coupure toute la journée du réseau téléphonique et d'internet.

Au quartier des Quinze, quartier réputé acquis au président, le dépouillement dans les bureaux de vote est terminé. Aucun votant, aucun citoyen n'est resté pour observer/surveiller. Les résultats ont été inscrits à la craie sur les tableaux noirs. Personne pour les photographier et les partager en ligne.

Ce qui a marqué cette journée, c'est la coupure des communications et d'internet. Mesure diversement perçue par des Brazzavillois que nous avons rencontrés.

00:47 Paroles de Brazzavillois sur la coupure toute la journée du réseau téléphonique et d'internet

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Amélie Tulet Qu'il s'agisse des quartiers réputés favorables au président candidat - Poto Poto, Ouenze, Talangaï, ou des quartiers réputés frondeurs comme Bas-Congo ou Makélékélé - il n'y a pas eu de longues files d'attente devant les bureaux. Plutôt des arrivées au compte-gouttes ou par grappes de votants.

Ici à Brazzaville, la journée a été calme, semble-t-il, une journée sans circulation, sans culte, sans activité autorisée en dehors du vote.

Pour ce scrutin, la majorité présidentielle a multiplié les appels contre l'abstention. L'opposition dite radicale a dénoncé un « simulacre d'élection » et a appelé au boycott. L'opposition parlementaire, elle, n'a pas donné de consigne de vote et appelle les Congolais à s'exprimer « en leur âme et conscience » aujourd'hui.