Journée mondiale de l'eau 2026 - Partout en Afrique, l'eau est source d'égalité

Par Mtchera Chirwa, directeur du Département du développement de l'eau et de l'assainissement et Dr Jemimah Njuki, directrice du Département genre, femmes et société civile au sein du Groupe de la Banque africaine de développement.

Partout en Afrique, l'accès à l'eau ouvre la porte à de nouvelles opportunités. Quand les points d'alimentation d'eau potable sont à proximité, les communautés sont en meilleure santé, les agriculteurs sont plus productifs, les femmes et les filles ont plus de temps pour poursuivre leurs études, travailler et assumer des rôles de leadership dans leur communauté. Le thème de la Journée mondiale de l'eau de cette année, « L'eau, source d'égalité », souligne le lien vital entre sécurité hydrique et égalité des genres.

Pour de nombreuses femmes vivant dans les zones rurales en Mauritanie, disposer d'un nouveau point d'eau fait toute la différence entre les heures consacrées à la collecte d'eau et celles passées à construire leur avenir.

Le financement du Projet national intégré dans le secteur de l'eau en milieu rural en Mauritanie par le Groupe de la Banque africaine de développement témoigne de l'engagement de l'institution à construire des infrastructures résilientes tout en veillant à ce que l'égalité des genres demeure une priorité transversale dans l'ensemble de son travail.

L'objectif de ce projet est d'intervenir dans certaines régions (wilayas) les plus défavorisées du pays : Gorgol, Brakna et Tagant, où les taux de pauvreté sont élevés et l'accès à l'eau potable limité.

Ce projet mis en oeuvre en collaboration avec le gouvernement mauritanien dans le cadre de l'Initiative de la Banque pour l'alimentation en eau et l'assainissement en milieu rural, a bénéficié d'un appui du Fonds africain de développement et d'un don du Fonds pour l'environnement mondial. Il a permis de construire, au profit des communautés rurales, davantage d'infrastructures hydrauliques résilientes au changement climatique.

Parmi les réalisations figurent 50 nouveaux puits, 22 systèmes solaires d'adduction d'eau potable et l'amélioration des installations d'assainissement dans les villages, écoles, centres de santé et espaces publics offrant ainsi des services d'approvisionnement en eau fiables à environ 150 000 personnes.

Ce projet allie des financements internationaux à une expertise nationale en vue d'apporter des avantages qui vont au-delà de l'eau elle-même. Les infrastructures d'assainissement collectives améliorent considérablement les conditions d'hygiène dans les écoles et les utilisateurs des installations de santé. Cela permet de s'assurer que les filles peuvent aller régulièrement à l'école, particulièrement en période de menstruation, et de soutenir les femmes dans leurs responsabilités en tant que dispensatrices de soins en réduisant les problèmes de santé associés à des systèmes d'assainissement inadéquats. De nouvelles zones irriguées dont 40 hectares aménagés pour des groupes de femmes et de jeunes permettent aux familles rurales de pratiquer l'agriculture renforçant ainsi leur sécurité alimentaire et de générer également des revenus.

Nous avons dispensé des formations à, environ, une douzaine d'associations de femmes sur les méthodes de culture contemporaines, la gestion de parcelles irriguées et la participation à la gouvernance de l'eau au niveau local.

Quand les femmes et les filles exercent une influence sur les modalités de gestion et de distribution de l'eau, les communautés s'épanouissent.

Les images dans cette galerie de photos illustrent la manière dont l'amélioration de l'accès à l'eau transforme le quotidien des populations rurales en Mauritanie en réduisant la charge de la collecte d'eau, en renforçant les moyens d'existence et en aidant les communautés à bâtir un avenir plus inclusif et plus résilient. Pour les femmes. Pour les filles. Pour toutes et tous.

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