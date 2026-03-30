Afreximbank conclut une nouvelle facilité de crédit syndiqué à terme à double tranche d'un montant de 2 milliards de dollars US sur trois ans, signe d'une confiance accrue des investisseurs dans la banque

30 Mars 2026
Contenu d'un Partenaire Premium
African Export-Import Bank (Cairo)

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) a conclu avec succès une nouvelle facilité de prêt syndiqué à terme à double tranche d'une durée de trois ans, d'un montant total équivalent à 2 milliards de dollars US (réunissant respectivement 1,73 milliard de dollars US et 228 millions d'euros dans le cadre de la facilité A en dollars USet de la facilité B en euros). Le produit de cette facilité, conclue le 9 mars 2026, sera utilisé par Afreximbank pour refinancer des facilités existantes et pour les besoins généraux de l'entreprise.

Lancée initialement pour un montant équivalent à 1,5 milliard de dollars US, la facilité a suscité une forte demande de la part des investisseurs, enregistrant une sursouscription importante avec des engagements totaux équivalents à 2,36 milliards de dollars US. Les prêteurs ont toutefois vu leur participation réduite à un montant final équivalent à 2 milliards de dollars US.

Commentant l'opération, Chandi Mwenebungu, Directrice générale de la Trésorerie et des Marchés et trésorière du Groupe Afreximbank, a déclaré :

« Il s'agit du plus important emprunt syndiqué jamais réalisé par Afreximbank. Cette opération témoigne clairement de la confiance des investisseurs internationaux dans la solvabilité de la banque. Elle confirme, sans aucun doute, l'accès solide et incontestable de la banque aux marchés internationaux ».

L'opération a réuni 31 prêteurs répartis sur l'ensemble du territoire européen, du Moyen-Orient, d'Asie et d'Afrique.

Mashreqbank PSC, MUFG Bank, Ltd. et Standard Chartered Bank ont agi en qualité de coordinateurs globaux conjoints, d'arrangeurs principaux mandatés et de teneurs de livre. Standard Chartered Bank a également agi en tant qu'agent de documentation et agent de la facilité.

Lire l'article original sur Afreximbank.

Tagged:
Copyright © 2026 African Export-Import Bank. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.