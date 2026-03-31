Afrique: Joueurs et dirigeants expriment leur soutien aux supporters toujours détenus au Maroc

Dakar — Joueurs, dirigeants et partenaires de l'équipe nationale ont exprimé, lundi, leur soutien aux supporters sénégalais détenus au Maroc depuis la finale de la CAN 2025, assurant tout faire pour leur permettre de rentrer au Sénégal et retrouver leurs familles.

Alors qu'il devait se tenir ce lundi au Maroc, le procès en appel des supporters sénégalais incarcérés depuis la finale de la CAN 2025 se tiendra finalement le 13 avril. Le report est lié à "la demande d'un mis en cause de nationalité franco-algérienne". Les dix-huit supporters des Lions ont été condamnés en première instance à des peine de prison pour "hooliganisme". A Diamniadio lors d'une cérémonie de "Sargal" (hommage) aux champions d'Afrique par l'opérateur téléphonique Sonatel Orange, le capitaine Kalidou Koulibaly a exprimé le soutien de ses co-équipiers aux supporters.

"Nous les soutenons avec l'équipe, le staff, le Comité exécutif de la FSF. Nous ferons tout pour qu'ils soient libres et puissent venir fêter avec nous inchallah", a dit Kalidou Koulibaly. Lui emboîtant le pas, son partenaire Moussa Niakhaté a déclaré que la détention des supporters était une "réelle injustice".

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"Nous avons une pensée pour nos supporters actuellement à Casablanca, et restons confiants quant aux décisions qui seront prises (....) dans un esprit d'équité et d'apaisement", a dit le directeur général de Sonatel Orange. Pour sa part le président de la FSF Abdoulaye Fall a assuré qu'il n'oubliera jamais les supporters détenus au Maroc. " J'aurais toujours une pensée pour les 18 supporters au Maroc. On va tout faire pour qu'ils reviennent parmi nous", a-t-il déclaré.