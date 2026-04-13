Cote d'Ivoire: FIFA Series 2026 - Le pays célébrée par la FIFA, les Éléphantes brillent à Ebimpé

La Côte d'Ivoire continue de s'imposer comme une place forte du football africain et international. Le dimanche 12 avril 2026, en marge de la rencontre féminine opposant les Îles Turks et Caicos à la sélection ivoirienne, comptant pour les FIFA Series 2026, le stade Olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé a été le théâtre d'un double événement : une reconnaissance officielle de la FIFA et une démonstration éclatante des Éléphantes sur le terrain.

Représentant le président de la FIFA, Gianni Infantino, deux hautes personnalités du football mondial ont tenu à exprimer la gratitude de l'instance dirigeante à la Côte d'Ivoire. Il s'agit de Sonia Fulford, membre du Conseil de la FIFA et présidente de la Fédération de football des Îles Turks et Caicos, et d'Ahmed Yahya, également membre du Conseil de la FIFA et président de la Fédération mauritanienne de football. Tous deux ont salué l'engagement du pays en faveur du développement du football, ainsi que la qualité de son accueil en tant que nation hôte de ces FIFA Series 2026.

Ce témoignage de reconnaissance s'est matérialisé par la remise symbolique d'un fanion à l'effigie de la FIFA et d'un ballon au ministre délégué des Sports et du Cadre de vie, Adjé Silas Metch. À ses côtés se tenait le président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Yacine Idriss Diallo, témoin de ce moment qui consacre les efforts conjoints des autorités sportives ivoiriennes.

Au-delà du geste protocolaire, cette distinction traduit la reconnaissance du travail accompli sous l'impulsion du Président de la République, Alassane Ouattara. Les investissements massifs consentis dans la modernisation des infrastructures sportives, notamment avec des stades aux normes internationales, positionnent aujourd'hui la Côte d'Ivoire comme une destination privilégiée pour l'organisation de grandes compétitions.

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Sur le rectangle vert, les Éléphantes ont offert un véritable festival offensif au public d'Ebimpé. Opposées à la sélection des Îles Turks et Caicos, elles n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires, s'imposant sur le score sans appel de 15 buts à 1. Cette victoire écrasante, la deuxième en autant de sorties dans ces FIFA Series, confirme l'excellente dynamique de l'équipe ivoirienne.

Avec de telles performances et une reconnaissance internationale affirmée, la Côte d'Ivoire démontre, une fois de plus, qu'elle est une terre de football où ambitions institutionnelles et résultats sportifs avancent de concert.