Afrique: MASA 2026 - Robert Beugré Mambé lance à Abidjan une célébration mondiale des ARTs et de l'intégration culturelle

Abidjan confirme son statut de capitale africaine des arts avec l'ouverture officielle de la 14e édition du Marché des Arts du Spectacle d'Abidjan (MASA). La cérémonie, présidée le samedi 11 avril 2026 au Palais de la Culture de Treichville par le Premier ministre, Robert Beugré Mambé, a marqué le coup d'envoi d'une semaine dédiée à la créativité et aux échanges culturels internationaux.

Dans une ambiance festive et haute en couleurs, le public a été transporté à travers des performances artistiques d'exception. Les spectacles proposés par le Maroc, pays invité d'honneur, et le Brésil, invité spécial, ont offert une immersion dans la richesse culturelle de ces deux nations. La soirée d'ouverture a également été marquée par une prestation intense et émouvante du Ballet national de Côte d'Ivoire, dirigé par le chorégraphe de renom Georges Momboye.

Prenant la parole à cette occasion, le Chef du gouvernement a souligné le rôle majeur du MASA dans la promotion des talents et le dialogue interculturel. « Le MASA permet de rassembler les génies créateurs ivoiriens et étrangers venus de tous les continents et de révéler ce que chaque culture a de plus précieux », a-t-il déclaré, saluant un événement devenu incontournable sur le continent africain.

Pour sa part, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, a mis en avant le rayonnement croissant de la Côte d'Ivoire sur la scène culturelle mondiale grâce à ce rendez-vous. Elle a insisté sur l'importance du MASA comme vitrine de l'excellence artistique et levier de développement des industries culturelles et créatives.

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Selon le directeur général du MASA, Abou Kamaté, cette édition 2026 se distingue par une programmation particulièrement riche. Au total, 99 spectacles sont à l'affiche, avec 60 groupes issus de 28 pays dans le cadre du Marché, et 39 groupes provenant de 23 pays pour le festival. Musique, danse, théâtre, slam, humour, conte, marionnette et arts de la rue rythmeront ainsi cette semaine artistique.

Placée sous le thème « Arts du spectacle en Afrique : outil d'intégration économique et sociale », cette édition du MASA se veut un véritable carrefour culturel et un pont entre les peuples. Au-delà du divertissement, elle ambitionne de renforcer les liens entre les nations et de positionner les arts comme un moteur de développement et de cohésion sociale.

Jusqu'au 18 avril, Abidjan vivra au rythme des spectacles et des rencontres professionnelles, confirmant, une fois de plus, son rôle de hub culturel incontournable en Afrique.