Mali: Assimi Goïta va cumuler ses fonctions de chef de l'Etat avec celles de ministre de la Défense

Dakar — Le général Assimi Goïta, par le biais d'un décret rendu public lundi cumule désormais les fonctions de chef de l'Etat avec celles de ministre de la Défense et des Anciens combattants du Mali, neuf jours après la mort du titulaire de ce poste ministériel dans le gouvernement de transition, le général Sadio Camara.

Une telle décision acte désormais la concentration du commandement suprême des armées et la gestion administrative de la défense de la République du Mali entre les mains du chef de l'Etat.

Cette décision s'accompagne d'une réorganisation du commandement opérationnel des armées maliennes avec la nomination du général de division Oumar Diarra aux fonctions de ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des Anciens combattants, fonctions dévolues désormais au chef de l'Etat.

Le pays a été à partir du 25 avril dernier, la cible d'attaques d'ampleur de groupes armées sur Kati, une ville garnison des faubourgs de Bamako, la capitale et sur d'autres localités du Mali.

Les forces armées maliennes et leurs soutiens russes ont été contraint de se retirer Kidal, une des grandes villes du nord du pays, sous la pression des groupes armés opérant dans le pays.