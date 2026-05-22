Tunisie: Flotille de la Résilience - Huit tunisiens libérés

« Instance tunisienne de la résilience » a annoncé, ce jeudi soir 21 mai 2026 sur sa page Facebook officielle, la libération de 8 Tunisiens qui figuraient parmi les participants à la « Flottille internationale de la résilience pour briser le blocus de la bande de Gaza », et qui avaient été détenus par les forces de l'entité sioniste, aux côtés de militants de diverses nationalités.

L'Instance a publié les photos des Tunisiens libérés, à savoir : Mouhib Essnoussi, Saber El Majri, Hamza Bouzouida, Safa Chabi, Hasna Boussen, Jihane El Hadj Mbarek, Khelil El Abidi et Hassen Boubaker.

L'Instance avait déclaré lundi dernier que les navires de la flottille avaient « fait l'objet d'une interception et d'un acte de piraterie » par les forces d'occupation en haute mer, soulignant que cette opération de piraterie avait concerné l'interception de 39 navires qui se dirigeaient vers Gaza dans le cadre d'un mouvement de solidarité pour briser le blocus imposé à la bande de Gaza.

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Cette action s'inscrit dans le contexte d'initiatives internationales organisées par des réseaux et des organisations soutenant la cause palestinienne, qui ont pris l'habitude, au cours des dernières années, de faire naviguer des convois et des navires de solidarité vers la bande de Gaza, afin d'attirer l'attention sur la situation humanitaire dans le territoire enclavé.