Afrique: CAN 2025 - Mohammed VI gracie 15 supporters sénégalais condamnés au Maroc

Dakar — Le roi du Maroc, Mohammed VI, a accordé une grâce aux 15 supporters sénégalais condamnés pour des infractions commises lors de la Coupe d'Afrique des nations 2025, organisée au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, a annoncé samedi le Cabinet royal marocain.

Dans un communiqué publié à l'approche de l'Aïd al-Adha, le souverain marocain indique avoir pris cette décision "pour des considérations humaines", mettant en avant les "relations fraternelles séculaires" entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal.

Le Cabinet royal souligne que cette mesure de clémence concerne des supporters sénégalais condamnés pour des faits survenus à l'occasion des compétitions de la CAN organisées par le Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Dix-huit supporters sénégalais avaient été arrêtés au Maroc et condamnés à des peines allant de trois mois à un an de prison ferme pour "hooliganisme", à la suite des graves incidents survenus lors de la finale de la CAN. Trois d'entre eux avaient déjà purgé leur peine de prison ferme le 18 avril dernier.

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Selon la même source, cette grâce royale traduit " la profondeur des liens d'amitié, de fraternité et de coopération" entre les deux pays, ainsi que les valeurs de " clémence, de bienveillance, de générosité et de tolérance" portées par le Royaume chérifien.

Le roi Mohammed VI a également adressé ses voeux à l'approche de l'Aïd al-Adha au président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, ainsi qu'aux autorités et au peuple sénégalais.