Angola: Le pays fait du secteur économique une priorité dans son partenariat avec la Corée

Séoul — L'Angola considère la coopération économique, technologique et le renforcement des capacités des ressources humaines comme des axes prioritaires pour l'approfondissement des relations entre l'Afrique et la République de Corée, a déclaré lundi le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António.

S'exprimant lors de la réunion des ministres des Relations extérieures et des Affaires étrangères des pays africains et de la République de Corée, organisée à Séoul, le chef de la diplomatie angolaise a réaffirmé l'engagement du pays en faveur du renforcement des liens de coopération entre l'Afrique et la Corée du Sud.

Selon un communiqué du ministère angolais des Relations extérieures (MIREX), Téte António a souligné l'importance de partenariats fondés sur les bénéfices mutuels, la croissance économique, l'industrialisation ainsi que le transfert des connaissances et des technologies.

Il a également mis en exergue le rôle du multilatéralisme, du dialogue constructif et de la solidarité internationale dans la réponse aux défis mondiaux, notamment ceux liés à la paix et à la sécurité, aux changements climatiques, à la sécurité alimentaire et au développement inclusif.

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Le ministre a salué les avancées économiques, technologiques et industrielles réalisées par la République de Corée, estimant que son modèle de développement, fondé sur l'investissement dans le capital humain, l'innovation, la science et la technologie, constitue une référence pour de nombreux pays en développement.

Dans le cadre de la stratégie angolaise de diversification économique, plusieurs secteurs ont été identifiés comme prioritaires pour une coopération renforcée, notamment le commerce et l'investissement, l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, la transformation numérique, les technologies de l'information, la santé publique, l'éducation, la formation technique et professionnelle, l'industrie manufacturière et le développement durable.

Téte António a par ailleurs réaffirmé la volonté de l'Angola de promouvoir un environnement favorable aux investissements étrangers grâce à des réformes économiques et institutionnelles visant à renforcer la transparence, la sécurité juridique et la compétitivité du marché national. Il a, à cette occasion, invité les entreprises sud-coréennes à saisir les opportunités d'investissement offertes par le pays.

Sur le plan multilatéral, le ministre a relevé que l'Angola et la République de Corée partagent des valeurs communes en matière de promotion de la paix, de stabilité internationale, de développement durable et de respect du droit international.

La réunion de Séoul rassemble des responsables de la diplomatie africaine et sud-coréenne afin de renforcer le dialogue politique, approfondir la coopération multilatérale et identifier de nouvelles opportunités de partenariat stratégique. Les participants examinent notamment les résultats du Sommet Afrique-Corée de juin 2024 et explorent de nouvelles voies pour élargir la coopération entre les deux régions.