Angola: Le pays participe à la réunion ministérielle Afrique-Corée du Sud

Luanda — L'Angola prend part, à partir de ce lundi à Séoul, en République de Corée, à la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays africains et de la Corée du Sud, consacrée au renforcement du dialogue politique et de la coopération multilatérale entre les deux parties.

La délégation angolaise est conduite par le ministre des Relations extérieures, Téte António, arrivé dans la capitale sud-coréenne aux premières heures de ce lundi (dimanche soir en Angola), afin de représenter le pays à cette rencontre.

Selon un communiqué du ministère angolais des Relations extérieures transmis à l'ANGOP, la réunion rassemble les chefs de la diplomatie africaine et sud-coréenne dans le but d'approfondir les relations de coopération et d'identifier de nouvelles opportunités de partenariat stratégique dans des domaines tels que le commerce, l'investissement, l'innovation technologique, le développement durable, l'éducation, la santé et la transition numérique.

L'événement se tient dans un contexte international marqué par des défis mondiaux de plus en plus complexes, qui exigent des réponses concertées ainsi qu'un renforcement des partenariats internationaux.

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Les relations entre la République de Corée et les pays africains ont connu une évolution significative ces dernières années, reposant sur une coopération axée sur le développement durable, les bénéfices mutuels et l'approfondissement des liens politiques et économiques.

Dans ce cadre, la participation de l'Angola réaffirme l'engagement du pays en faveur d'une diplomatie active, orientée vers la consolidation de partenariats stratégiques et la promotion de ses intérêts nationaux sur la scène internationale.

Située dans la partie méridionale de la péninsule coréenne, la République de Corée partage sa seule frontière terrestre avec la République populaire démocratique de Corée (Corée du Nord).

Le pays est bordé par la mer du Japon à l'est, le détroit de Corée au sud et la mer Jaune à l'ouest.

Considérée comme l'une des économies les plus avancées au monde, la Corée du Sud se distingue par la performance de ses secteurs technologique, industriel et de l'innovation. Elle figure parmi les principaux producteurs mondiaux d'équipements électroniques et de semi-conducteurs.

Cette réunion ministérielle constitue une nouvelle occasion de renforcer la coopération entre l'Afrique et la Corée du Sud, dans un contexte d'intérêts convergents en matière de croissance économique, d'innovation et de développement durable.