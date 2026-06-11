Nigeria: La raffinerie Dangote évaluée à 39 milliards de dollars dans le cadre d'un placement privé avant l'introduction en bourse

Dangote Petroleum Refinery cherche à lever environ 1 milliard de dollars par le biais d'un placement privé qui valorise la société à 39,1 milliards de dollars, selon un mémorandum d'information vu par Nairametrics.

La raffinerie offre 3 milliards d'actions ordinaires à 0,35 $ par action. Les investisseurs doivent souscrire au moins 1 million d'actions, soit 350 000 dollars, les souscriptions supplémentaires étant acceptées par multiples de 500 000 actions. Les actions seront soumises à une période de blocage de 365 jours à compter de leur attribution.

La demande pour l'offre a déjà dépassé les 2 milliards de dollars, selon Nairametrics, ce qui suggère que le placement pourrait être sursouscrit. Le milliardaire nigérian Femi Otedola s'est engagé à verser 100 millions de dollars, selon plusieurs rapports. Les fonds seront utilisés pour des projets d'expansion et pour les besoins généraux de l'entreprise, alors que la raffinerie renforce son rôle sur le marché nigérian de l'approvisionnement en carburant.

L'installation a une capacité nominale de 650 000 barils par jour et a commencé à produire du carburant en 2024. Elle produit du diesel, du carburant aviation, du naphta et du supercarburant.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le groupe Standard Bank a également déclaré qu'il prévoyait de jouer un rôle de premier plan dans la future cotation en bourse de la raffinerie, après que l'installation a effectué des tests de fonctionnement à 700 000 barils par jour. L'objectif est d'atteindre 1,4 million de barils par jour d'ici 2028.

Cette levée de fonds devrait raviver les espoirs d'une future cotation en bourse. Aliko Dangote a déjà déclaré que la raffinerie pourrait être cotée en bourse, bien qu'aucun calendrier n'ait été divulgué dans le mémorandum. Les observateurs du marché considèrent le placement privé comme une étape vers l'élargissement de la base d'actionnaires avant une éventuelle introduction en bourse.

Dangote prévoit de vendre entre 5 et 10 % de la raffinerie sur cinq grandes places boursières africaines : le Nigerian Exchange (NGX), le Johannesburg Stock Exchange (JSE), la BRVM, le Nairobi Securities Exchange (NSE) et le Ghana Stock Exchange (GSE), selon les rapports. L'opération suscite déjà l'intérêt des investisseurs locaux.

Points clés à retenir

Le placement privé de Dangote Refinery est un test majeur de l'appétit des investisseurs pour les actifs industriels africains. Une valorisation de 39,1 milliards de dollars ferait de la raffinerie l'une des entreprises privées les plus précieuses du continent et la placerait au-dessus de la plupart des entreprises cotées à la Bourse du Nigeria. La demande reflète le rôle stratégique de la raffinerie dans la réduction de la dépendance du Nigeria à l'égard des importations de carburant et dans la création d'une capacité d'exportation de produits raffinés. Elle montre également que les investisseurs sont prêts à soutenir des infrastructures susceptibles de générer des recettes en devises fortes. Mais l'évaluation s'accompagne d'un risque d'exécution. La raffinerie doit maintenir un taux d'utilisation élevé, garantir l'approvisionnement en brut, gérer la logistique et développer la distribution, tout en tenant compte de la tarification des carburants, de la réglementation et des contraintes de change. Le projet d'introduction en bourse serait important pour les marchés de capitaux nigérians, car il pourrait accroître la taille du marché et permettre aux investisseurs d'accéder à un grand actif industriel. Le soutien de la Standard Bank ajoute à la crédibilité, mais la véritable preuve viendra du flux de trésorerie d'exploitation, des exportations de produits, des marges et de la capacité de la raffinerie à s'adapter à ses ambitions de capacité à plus long terme.