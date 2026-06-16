Congo-Kinshasa: Journée de l'enfant africain - Une enfance sous pression entre éducation, travail et insécurité

Chaque 16 juin, la Journée de l'enfant africain met en avant les droits et les conditions de vie des enfants. En République démocratique du Congo (RDC), cette commémoration se déroule dans un contexte marqué par des progrès dans l'éducation, mais aussi par de fortes vulnérabilités liées à la pauvreté et aux conflits armés, selon les données de l'UNICEF et des Nations unies.

Accès à l'éducation : des avancées, mais encore des millions d'exclus

La RDC a enregistré des progrès importants dans l'accès à l'école primaire. Toutefois, les défis restent considérables.

Selon l'UNICEF, 7,6 millions d'enfants âgés de 5 à 17 ans ne sont toujours pas scolarisés dans le pays. D'autres estimations des Nations unies situent ce chiffre à environ 6,4 millions d'enfants non scolarisés à l'échelle nationale.

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Ces chiffres font de la RDC l'un des pays comptant le plus grand nombre d'enfants hors de l'école au monde. Les causes sont multiples : pauvreté des ménages, coûts indirects de l'école, inégalités entre zones urbaines et rurales et fragilité du système éducatif.

Parmi les enfants laissés en dehors du système éducatif : les enfants vivant avec un handicap dont les malvoyants et les aveugles. Face à cette situation, l'Association Voir avec le Coeur plaide pour l'intégration de l'écriture braille dans le système éducatif congolais. Selon l'organisation, cette intégration devrait passer par l'initiation des enseignants des écoles ordinaires à l'écriture braille.

L'objectif est de faciliter l'accès à l'éducation pour les enfants malvoyants. Flavien Makaya, coordonnateur national de l'association, fait remarquer que les écoles spécialisées pour aveugles étant rares en RDC, il est nécessaire d'intégrer l'écriture braille dans les systèmes éducatifs congolais pour permettre aux enfants en situation de handicap visuel de pouvoir étudier dans les écoles ordinaires comme tous les autres enfants.

L'Est de la RDC : une crise éducative aggravée par la guerre

Dans les provinces de l'Est, la situation est particulièrement critique.

Selon des chiffres publiés en février 2025 par l'UNICEF :

plus de 1,6 million d'enfants sont privés d'école dans l'Est du pays,

plus de 2 500 écoles ont été fermées, détruites ou occupées,

et 795 000 enfants ont récemment perdu l'accès à l'éducation à cause des violences.

Les Nations unies indiquent également que les conflits ont provoqué le déplacement de plus de 6,5 millions de personnes, dont 2,6 millions d'enfants.

Dans ce contexte, les enfants sont exposés à de graves risques : recrutement par des groupes armés, violences sexuelles, enlèvements ou traumatismes psychologiques. L'ONU souligne que l'absence d'école les rend encore plus vulnérables à l'exploitation et aux abus.

En Ituri, près de 12 mille enfants vivant dans les sites de déplacés de Kigonze et de l'ISP, à Bunia, n'ont plus accès à une éducation régulière depuis leur déplacement en 2017, provoqué par les violences armées. Ils font également face à de nombreuses difficultés, notamment l'accès aux soins de santé et à l'alimentation, dans un contexte marqué par la réduction de l'aide humanitaire.

Au site de l'ISP, environ 2 000 autres enfants sont également privés d'éducation. Malgré la gratuité de l'enseignement dans les écoles publiques, les capacités d'accueil restent insuffisantes pour absorber tous les enfants déplacés. À Kigonze, la seule école fonctionnelle du site, conçue pour accueillir 500 élèves, en reçoit près du double. Les cours y sont assurés grâce à l'engagement d'enseignants déplacés qui travaillent bénévolement. À ces difficultés s'ajoute le manque de nourriture. Avec la faim au ventre, les enfants ont du mal à rester sur le banc de l'école.

Selon les responsables des sites, la dernière distribution alimentaire remonte à 2021. Pour le président du site de l'ISP, MAKI MUGENYI, cette situation compromet sérieusement l'avenir de nombreux enfants, dont certains passent désormais leurs journées dans les rues de Bunia :

« Malgré la gratuité de l'enseignement, il n'y a pas suffisamment de places dans les écoles pour accueillir tous nos enfants. C'est un grand regret pour nous, car beaucoup d'entre eux passent leurs journées dans les rues à mendier. D'autres ne rentrent même plus à la maison. »

La situation est similaire dans plusieurs autres sites de déplacés à travers la province de l'Ituri, notamment dans le territoire de Djugu, où vivent des milliers d'enfants affectés par les conséquences du conflit.

C'est aussi le cas dans l'Ouest du pays, où sévit la milice Mobondo, générée par un conflit intercommunautaire entre les ethnies Teke et Yaka dans les provinces du Kwilu et du Maï-Ndombe. Au Kwilu, les enfants déplacés par ce conflit vivent dans des conditions difficiles. Hébergés dans différents sites, ils manquent de soins et d'hygiène, rapporte la Division provinciale du Genre, Famille et Enfant.

Pour de nombreuses familles déplacées à travers la RDC, le retour de la paix dans leurs villages d'origine demeure la seule perspective pour permettre à leurs enfants de retrouver une vie normale.

Pas d'écoles : risques de recrutement dans les groupes armés

Selon les Nations unies, l'insécurité persistante entraîne une hausse des violations graves contre les enfants, notamment :

le recrutement par des groupes armés,

les violences sexuelles,

les enlèvements,

et l'exploitation économique.

Au Nord-Kivu, bien que 125 enfants aient été retirés des groupes armés et réunifiés avec leurs familles, les risques de rerecrutement demeurent élevés en raison de l'insécurité persistante dans plusieurs localités, explique Raphaël Lumoo, point focal provincial du réseau :

« Les défis restent énormes par rapport à la réinsertion économique et sociale de ces enfants, puisque certains ont été réinsérés dans des zones où il y a encore des tensions, et l'engagement des leaders locaux dans ces entités reste nécessaire pour prévenir les cercles vicieux et éviter les retours dans les groupes armés. »

Il souligne également que les données de 2025, actuellement en cours d'actualisation, révèlent une situation toujours préoccupante dans l'Est du pays.

« Dans les cinq provinces de l'Est, plus de 32 314 enfants sont utilisés par environ 293 groupes armés. Pour la seule province du Nord-Kivu, plus de 10 000 enfants, parmi lesquels 1 457 filles et 8 909 garçons, sont dans les groupes armés », a-t-il fait savoir.

Dans ces conditions, l'éducation joue un rôle central, non seulement pour l'apprentissage, mais aussi pour la protection. L'UNICEF rappelle que l'école constitue un espace sûr permettant aux enfants de retrouver une certaine stabilité et d'accéder à un soutien psychosocial.

Le travail des enfants : une stratégie de survie pour les familles

La pauvreté pousse de nombreux enfants congolais à travailler pour soutenir leurs familles.

En juin 2025, l'UNICEF indiquait que 361 000 enfants étaient engagés dans des travaux dangereux dans certaines régions minières, notamment dans le Haut-Katanga et le Lualaba.

Ces enfants exercent souvent des activités pénibles et risquées, au détriment de leur santé et de leur scolarité. Dans les communautés minières, les programmes de l'UNICEF mettent en évidence les liens étroits entre pauvreté, abandon scolaire et exploitation économique des enfants.

La nécessité pour les familles de subvenir à leurs besoins reste l'un des principaux facteurs de ce phénomène, plaçant les enfants au coeur de stratégies de survie quotidiennes.

Au Kasaï Oriental, une réalité préoccupante s'impose à Mbuji-Mayi. Dans les allées de la morgue comme au cimetière, des enfants, parfois âgés de moins de 15 ans, sont mobilisés pour animer les cérémonies d'inhumation.

Ils sont là, instruments en main, certains à peine plus grands que leurs trompettes. Des enfants, recrutés pour accompagner les familles endeuillées jusqu'au cimetière. Une présence qui choque de nombreux observateurs. Christelle Kamuanya explique :

« Ce n'est pas gentil d'utiliser même les enfants de moins de 18 ans. Quand nous étions aussi enfants, quand on voyait qu'on amenait le cercueil, on nous disait d'entrer dans la maison. Maintenant, on commence à utiliser même les tout-petits enfants, ce n'est pas bien ».

Cette pratique choque les enseignants.

« Le temps que les enfants passent à la morgue, quitter même la morgue pour le cimetière, c'est pendant les heures de cours. Les enfants, encore mineurs, quittent l'école pour aller jouer au tambour, ce n'est pas du tout normal. Les enfants doivent étudier », déplore Joseph Kanyana, enseignant dans une école de la ville.

Pour ces jeunes, la motivation est souvent économique : quelques billets gagnés à chaque prestation, dans une province où la pauvreté pousse les familles à accepter l'inacceptable.

Marie-Claire Ngoya, coordonnatrice de Martia Group, dénonce aussi cette pratique :

« Ce n'est pas un bon travail. On va faire une sensibilisation auprès de ces maisons qui utilisent les enfants ; au lieu que les enfants soient à l'école, elles les utilisent pour un autre travail et là nous disons NON ! ».

Pour François Mukendi, chef de division provinciale des affaires sociales, il s'agit purement et simplement d'une exploitation des enfants.

Les organisations de protection de l'enfance appellent les autorités, mais aussi les familles, à protéger les enfants. Car, derrière les notes de musique, c'est une réalité plus sombre qui se joue.

La situation n'est pas plus reluisante dans la province voisine du Kasaï Central. Dans la ville de Kananga, certains enfants passent leurs journées à laver des motos à la rivière Nganza. Une activité qui leur permet de gagner un peu d'argent. Cependant, beaucoup d'entre eux ne fréquentent pas l'école.

À la rivière Nganza, des dizaines de motos sont stationnées. Parmi les laveurs de motos, on retrouve plusieurs enfants âgés de 11 à 17 ans. Ces derniers expliquent qu'ils exercent cette activité pour subvenir à leurs besoins face à la précarité de leurs familles.

Certains affirment avoir abandonné l'école faute de moyens financiers.

« J'ai abandonné l'école faute de moyens financiers. Je lave ces motos pour subvenir à mes besoins », raconte un jeune enfant.

D'autres, qui poursuivent encore leurs études, reconnaissent qu'ils n'ont presque plus de temps pour réviser leurs leçons après les cours :

« Je lave les motos pour gagner un peu d'argent. Je vais d'abord à l'école et, après les cours, je viens travailler ici », fait savoir un autre adolescent.

Préoccupé par cette situation, le coordonnateur de la Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves (LIZADEEL) estime que cette situation compromet l'avenir de ces enfants. Jean Malhis Lungala plaide auprès du gouvernement provincial pour leur prise en charge :

« Nous plaidons auprès des autorités compétentes afin que ces enfants soient pris en charge et réintègrent l'école. »

Jean Malhis Lungala appelle également les parents à plus de responsabilité pour prendre en charge leurs enfants.

Un appel à l'action

À l'occasion de la Journée de l'enfant africain, l'UNICEF, les Nations unies et les organisations locales de la société civile appellent à redoubler d'efforts pour garantir les droits fondamentaux des enfants en RDC.

Les priorités sont claires :

améliorer l'accès à une éducation de qualité,

lutter contre le travail des enfants,

protéger les enfants dans les zones de conflit,

et soutenir les familles les plus vulnérables.

Dans un pays où les enfants représentent une grande partie de la population, leur protection et leur éducation sont essentielles pour construire un avenir stable et durable.