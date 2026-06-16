Afrique: Journée de l'enfant africain - Investir davantage en faveur des enfants

Dans la déclaration du gouvernement relative à la célébration de la 35e édition de la Journée de l'enfant africain, la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Marie-France Lydie Hélène Pongault, a réaffirmé l'engagement de l'exécutif à poursuivre les réformes et les investissements afin que chaque enfant jouisse pleinement de ses droits.

« Garantir l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour chaque enfant en Afrique » est le thème de la célébration de la Journée de l'enfant africain retenue cette année. Selon la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Marie-France Lydie Hélène Pongault, la thématique interpelle. « Aucun enfant ne peut grandir, apprendre et s'épanouir pleinement sans accès à une eau potable de qualité, aux infrastructures sanitaires adéquates, aux conditions d'hygiène décentes », a-t-elle déclaré.

Pour améliorer durablement les conditions de vie des enfants, a-t-elle poursuivi, plusieurs actions sont engagées afin de « Renforcer l'accès à l'eau potable dans les zones urbaines et rurales; améliorer les infrastructures d'assainissement; promouvoir l'hygiène en milieu scolaire, sanitaire et communautaire ; lutter contre les maladies liées à l'insalubrité ; sensibiliser les familles et les communautés aux bonnes pratiques d'hygiène ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, selon la ministre Marie-France Lydie Hélène Pongault, le gouvernement attache une importance particulière à la protection des enfants les plus vulnérables, notamment ceux vivant en milieu rural, en situation de handicap et les déplacés. « La mobilisation de tous demeure indispensable. La garantie des droits de l'enfant ne relève pas uniquement de l'action de l'État ; elle exige également l'engagement des collectivités locales, des organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers, des communautés, des parents ainsi que des enfants eux-mêmes », a-t-elle déclaré. Elle a salué le soutien constant des agences du système des Nations unies, particulièrement l'Unicef, l'engagement des partenaires nationaux et internationaux qui appuient le Congo dans la promotion des droits de l'enfant.

Dans sa déclaration, le gouvernement a envoyé un message particulier aux enfants : « Vous représentez l'avenir de notre continent. Votre santé, votre éducation et votre bien-être constituent une priorité nationale et africaine ».