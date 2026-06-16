Afrique: Journée de l'enfant africain 2026 - L'accès à l'eau et à l'assainissement au cœur des préoccupations

Chaque 16 juin, l’Afrique célèbre la Journée de l’enfant africain, une occasion de rappeler les droits des enfants du continent et de mettre en lumière les défis qui continuent de compromettre leur bien-être. Pour l’édition 2026, l’Union africaine a retenu le thème : « Garantir l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour chaque enfant en Afrique ».

Cette thématique attire l’attention sur les conséquences de l’insécurité hydrique pour des millions d’enfants africains et souligne la nécessité de mettre en place des systèmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène (WASH) accessibles, équitables et adaptés à leurs besoins. Elle met particulièrement l’accent sur les enfants vivant dans les zones rurales, les quartiers informels et les contextes de crise humanitaire, où l’accès à ces services essentiels demeure limité.

Une journée née d’un drame historique

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La Journée de l’enfant africain trouve son origine dans les événements tragiques survenus le 16 juin 1976 à Soweto, en Afrique du Sud. Ce jour-là, des milliers d’écoliers noirs sont descendus dans les rues pour protester contre l’imposition de l’afrikaans comme langue d’enseignement dans les écoles.

La manifestation a été violemment réprimée par les forces de sécurité du régime d’apartheid. Des centaines de jeunes ont perdu la vie et de nombreux autres ont été blessés. Ce soulèvement est devenu un symbole de la lutte contre les discriminations et pour le droit à une éducation équitable.

En hommage à ces enfants et afin de promouvoir les droits des jeunes générations africaines, l’Organisation de l’unité africaine (OUA), devenue depuis l’Union africaine, a institué en 1991 la Journée de l’enfant africain.

Des défis persistants pour les enfants du continent

Au-delà du devoir de mémoire, cette journée constitue un cadre de réflexion sur les difficultés auxquelles sont confrontés les enfants africains. Malgré les progrès enregistrés dans plusieurs pays, l’accès à l’éducation, à la santé, à la nutrition et à la protection reste un défi majeur.

Selon l’UNESCO, près de 100 millions d’enfants en Afrique subsaharienne ne sont toujours pas scolarisés. Les problèmes liés à la pauvreté, aux conflits, aux déplacements forcés et au manque d’infrastructures continuent de freiner leur accès à l’éducation.

Sur le plan sanitaire, l’UNICEF estime qu’environ 40 % des enfants africains souffrent de malnutrition chronique, une situation qui affecte leur croissance physique et leur développement cognitif. Par ailleurs, la mortalité infantile demeure élevée en Afrique subsaharienne, avec environ 74 décès pour 1 000 naissances vivantes, soit un taux largement supérieur à la moyenne mondiale.

Les inégalités de genre restent également préoccupantes. Les Nations unies alertent sur le risque de mariage précoce auquel sont exposées plus de 30 millions de filles sur le continent avant l’âge de 18 ans.

Renforcer les engagements en faveur des enfants

À travers la célébration de cette journée, les gouvernements africains, les organisations internationales, les partenaires au développement et les acteurs de la société civile sont appelés à renouveler leurs engagements en faveur de la protection et de l’épanouissement des enfants.

Le thème de 2026 rappelle que l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène constitue non seulement une question de santé publique, mais également un droit fondamental. Pour les défenseurs des droits de l’enfant, garantir ces services essentiels demeure une condition indispensable à la réalisation d’autres droits, notamment l’éducation, la santé et le développement.

Près de cinquante ans après les événements de Soweto, la Journée de l’enfant africain continue ainsi de porter un message fort : celui d’une Afrique où chaque enfant peut grandir dans un environnement sûr, sain et propice à son épanouissement.