Afrique: L'Ethiopie accueillera le deuxième sommet des partis politiques africains

Addis Ababa — L'Éthiopie accueillera le deuxième Sommet des partis politiques africains (APPS 2026), un grand rassemblement continental visant à renforcer la gouvernance démocratique et à promouvoir la transformation économique à travers l'Afrique.

Le Sommet des partis politiques africains de 2026, placé sous le thème « Gouverner pour la croissance : les partis politiques, architectes de l'avenir économique de l'Afrique », se tiendra à Addis-Abeba fin octobre 2026.

Selon le Parti de la prospérité éthiopien, le choix de son pays comme hôte du sommet témoigne d'une reconnaissance croissante de ses efforts en faveur de la gouvernance démocratique, du développement institutionnel et des réformes économiques.

Dans le cadre des préparatifs de l'APPS 2026, le vice-président du Parti de la prospérité et directeur du siège, Adem Farah, s'est entretenu aujourd'hui à Addis-Abeba avec la présidente du Conseil exécutif de l'Africa Governance Centre, Benedicta Lasi.

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Au cours de cette rencontre, Adem Farah a souligné l'importance des plateformes dirigées par des Africains qui encouragent un dialogue constructif entre les partis politiques et renforcent leur contribution à la gouvernance démocratique, à la transformation économique et au développement du continent.

Les deux parties ont souligné que les partis politiques devaient aller au-delà de leur rôle électoral traditionnel et agir en tant qu'institutions favorisant l'innovation politique, le développement du leadership, la construction nationale et la gestion économique à long terme.

Elles ont également réaffirmé leur engagement à travailler en étroite collaboration pour garantir le succès de l'organisation de l'APPS 2026 et pour faire progresser la vision du sommet, qui consiste à positionner les partis politiques africains comme des moteurs clés de la croissance inclusive et de la transformation à travers le continent.

Le premier Sommet des partis politiques africains s'est tenu à Accra en août 2025 et s'est conclu par l'adoption de la Déclaration d'Accra, qui a réaffirmé un engagement commun en faveur de la gouvernance démocratique, du développement inclusif et d'une politique axée sur le développement dans toute l'Afrique.