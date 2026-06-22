Cap-Vert: Kevin Lenini, premier buteur de l'histoire du pays au Mondial

22 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

New Brunswick — Kevin Lenini est devenu le premier joueur du Cap-Vert à inscrire un but en phase finale de la Coupe du monde, en ouvrant le score face à l'Uruguay, dimanche, lors de la deuxième journée du groupe H de la Coupe du monde 2026.

Le milieu de terrain du Krasnodar, en Russie, a ouvert le score à la 21e minute de cette rencontre. Les Cap-Verdiens avaient déjà créé la surprise en tenant en échec l'Espagne (0-0) lors de leur première sortie.

L'Uruguay a égalisé à la 44e mn avant de doubler la mise dans le temps additionnel de la première période. Les Cap-Verdiens, auteurs d'un match solide et très convaincant, sont revenus au score à la 61e mn (2-2), grâce à Valera. Les hommes de Leitao Brito ont tenu le résultat jusqu'à la fin.

Le Cap-Vert est le 14e pays africain à participer à une phase finale de Coupe du monde.

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