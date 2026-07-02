Afrique: Mondial 2026 - Le Sénégal craque en fin de match et quitte la compétition après une remontée belge

Le Sénégal craque en fin de match et quitte le Mondial

Le Sénégal est passé tout près d'un exploit historique avant de voir son rêve mondial s'effondrer dans les dernières minutes. Dominateurs pendant près de 85 minutes, les Lions de la Teranga se sont finalement inclinés 3-2 après prolongation face à la Belgique, en seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, au terme d'un scénario aussi cruel qu'inattendu.

Dès l'entame, les hommes de Pape Thiaw ont imposé leur rythme, étouffant une équipe belge longtemps incapable de répondre à l'intensité sénégalaise. Après plusieurs occasions franches, Habib Diarra a ouvert le score à la suite d'un premier arrêt de Thibaut Courtois sur une tentative d'Ismaïla Sarr. Au retour des vestiaires, les Lions ont poursuivi leur domination et Ismaïla Sarr a doublé la mise après une superbe ouverture de Moussa Niakhaté.

À 2-0, le Sénégal semblait maîtriser parfaitement son sujet. Solides défensivement, dangereux en contre-attaque et emmenés par un Sadio Mané omniprésent, les Lions avaient toutes les cartes en main pour décrocher leur qualification.

Mais le tournant du match est intervenu dans le dernier quart d'heure. Les choix de Pape Thiaw, notamment les sorties de deux éléments clés du milieu de terrain, Pape Gueye et Habib Diarra, ont progressivement fait perdre au Sénégal sa maîtrise. Privés de leur impact dans la récupération et de leur capacité à conserver le ballon, les Lions ont reculé face à une Belgique revigorée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Romelu Lukaku a d'abord réduit l'écart à cinq minutes de la fin du temps réglementaire avant que Youri Tielemans n'égalise dans le temps additionnel, envoyant les deux équipes en prolongation.

Touchés mentalement, les Sénégalais n'ont jamais retrouvé leur emprise sur la rencontre. Malgré une belle résistance, ils ont fini par céder sur un penalty transformé par Tielemans après intervention de l'assistance vidéo, offrant à la Belgique une victoire totalement renversante.

Cette élimination laissera forcément des regrets. Longtemps supérieurs à leurs adversaires, les Lions ont vu leur qualification leur échapper dans les derniers instants d'un match qu'ils semblaient pourtant contrôler. Le coaching de Pape Thiaw, marqué par les sorties de Pape Gueye et d'Habib Diarra au moment où l'équipe avait besoin de conserver son équilibre, risque d'alimenter les débats dans les prochains jours.

Au-delà de cette fin cruelle, le Sénégal quitte le Mondial avec le sentiment d'avoir laissé filer une qualification qui lui tendait les bras.