Afrique: Mondial 2026 - Fin du rêve pour la RDC, éliminée avec les honneurs par l'Angleterre

Les Léopards de la République Démocratique du Congo ont frôlé l’un des plus grands exploits de leur histoire. Opposés aux Three Lions d’Angleterre en seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 à Atlanta, les hommes de Sébastien Desabre se sont inclinés de justesse (2-1) après avoir mené au score pendant plus d'une heure. Portée par un doublé de Harry Kane en fin de match, l'Angleterre arrache son billet pour les huitièmes de finale, mettant un terme au parcours héroïque de la sélection congolaise.

Face à l'un des grands favoris de la compétition, la RDC a abordé la rencontre sans le moindre complexe au Atlanta Stadium. Dès la 7e minute de jeu, sur une offensive parfaitement construite, l'attaquant congolais Brian Cipenga a glacé la défense anglaise en trompant Jordan Pickford d'une frappe chirurgicale.

Ce but précoce a totalement bousculé les plans tactiques de Gareth Southgate. Durant toute la première période, le bloc défensif de la RDC, orchestré par un Chancel Mbemba impérial, a contenu les assauts des Britanniques. Frustrés par l'organisation rigoureuse des Léopards, les Anglais ont multiplié les fautes tactiques, à l'image d'un carton jaune reçu par Jude Bellingham dès la 19e minute pour un excès d'engagement. À la pause, la RDC tenait son exploit.

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Au retour des vestiaires, la pression s'est intensifiée sur le but de Lionel Mpasi. L'entrée en jeu de Bukayo Saka et d'Anthony Gordon à l'heure de jeu a redonné de la vitesse aux offensives des Three Lions. Face à la fatigue physique des Congolais, qui ont fourni des efforts considérables, le verrou a fini par céder.

À la 75e minute, sur un centre millimétré, Harry Kane a surgi pour égaliser de la tête, redonnant espoir aux supporters anglais. Loin de se décourager, les Léopards ont tenté de procéder par contre-attaques avec l'entrée de Meschack Elia, mais le réalisme britannique a fait la différence en toute fin de partie. À la 86e minute, idéalement servi dans la surface, le capitaine anglais a inscrit un doublé salvateur pour porter le score à 2-1. Malgré un baroud d'honneur dans le temps additionnel, les Congolais quittent le tournoi mondial sous les applaudissements du public.