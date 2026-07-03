Algérie: Coupe du Monde 2026 - Le rêve des Fennecs s'arrête en seizièmes de finale

3 Juillet 2026
allAfrica.com
Par Mame Maïmouna Sy

L'aventure de l'Algérie à la Coupe du Monde de la FIFA 2026 s'est arrêtée aux portes des huitièmes de finale. Opposés à une Suisse solide et réaliste, les Fennecs se sont inclinés 2-0 jeudi à Vancouver, mettant un terme à leur parcours dans la compétition.

Les Suisses ont rapidement pris les commandes de la rencontre. Dès la 10e minute, Breel Embolo a conclu une action initiée par Johan Manzambi, dont le centre en retrait a trouvé l'attaquant helvétique à bout portant. Un but qui a permis à la Nati d'installer son rythme face à une équipe algérienne en difficulté pour trouver des espaces.

Au retour des vestiaires, les hommes de Vladimir Petković espéraient revenir avec de meilleures intentions. Mais leurs espoirs ont été rapidement refroidis. À la 46e minute, Dan Ndoye a profité d'un dégagement mal négocié dans la surface pour battre Luca Zidane d'une frappe précise et porter le score à 2-0.

Malgré quelques tentatives pour réagir, l'Algérie s'est heurtée à une défense suisse parfaitement organisée. Les Fennecs n'ont jamais réussi à créer les occasions nécessaires pour relancer le suspense, tandis que la Suisse a géré sereinement son avantage jusqu'au coup de sifflet final.

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Cette élimination met fin au rêve algérien de rejoindre les huitièmes de finale. Après un parcours encourageant en phase de groupes, les hommes de Vladimir Petković quittent néanmoins la compétition avec des enseignements positifs et une expérience précieuse pour l'avenir.

De son côté, la Suisse poursuit sa belle dynamique en décrochant une quatrième qualification consécutive pour les huitièmes de finale d'une Coupe du Monde. Les hommes de Murat Yakın affronteront le vainqueur de la rencontre entre la Colombie et le Ghana pour une place en quarts de finale.

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