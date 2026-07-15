Sénégal: L'ex-président Macky Sall annonce une visite à Dakar pour rencontrer son successeur Diomaye Faye

Le 17 juillet 2026, l'ex-président Macky Sall va revenir au Sénégal pour la première fois depuis qu'il a quitté le pouvoir il y a deux ans. Une visite de quelques heures à peine pour rencontrer son successeur, Bassirou Diomaye Faye, et obtenir le soutien sénégalais à sa candidature au poste de secrétaire général de l'ONU. L'ancien chef de l'État (2012-2024) l'annonce lui-même dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Macky Sall précise bien que c'est dans le cadre de « consultations » et de « visites » en lien avec sa candidature au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU) qu'il se rend à Dakar le 17 juillet 2026. Un seul rendez-vous est prévu à son agenda, ce vendredi-là : un entretien avec le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, qu'il « remercie » de le recevoir.

La visite durera trois heures à peine. Avec une arrivée prévue à 15h par vol spécial à l'ancien aéroport de Dakar, à Yoff, et un départ programmé à 18h, selon plusieurs membres du parti de Macky Sall.

L'objectif : décrocher le soutien officiel de son pays, alors que le Sénégal a jusqu'à présent gardé le silence sur cette question, voire s'est démarqué de la démarche.

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Fin mars, Macky Sall avait échoué à obtenir le soutien de l'Union africaine (UA) à sa candidature à la tête de l'ONU, car 20 pays - dont le Sénégal - y avait opposé leur véto. Dans une note adressée à la commission de l'UA, Dakar précisait n'avoir ni soutenu, ni initié la candidature de Macky Sall, à laquelle elle n'a pas été associée.

Le 5 février déjà, Macky Sall avait demandé par courrier l'appui du Sénégal à sa candidature à la tête de l'ONU, sans obtenir de réponse.

Revirement

Cette rencontre entre Macky Sall et le président Diomaye est donc tout un symbole, voire un revirement diplomatique : les relations entre l'ex-tandem composé par Bassirou Diomaye Faye-Ousmane Sonko et Macky Sall ont été plutôt froides ces deux dernières années, entachées par le dossier dit de « la dette cachée », ainsi que les vagues de répression contre les militants des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef) sous la présidence Macky Sall qui ont fait au moins 65 morts entre 2021 et 2023.

Dans un communiqué, le Collectif des victimes du régime du président Macky Sall appelle à ce que l'ambition internationale celui qui a dirigé le Sénégal de 2012 à 2024 ne fasse pas oublier « le devoir de vérité et de justice ». Le collectif qui demande à ce que « toute la lumière soit faite sur les violences, les arrestations, les détentions et les souffrances qui ont profondément marqué des centaines de familles à travers le pays ».

Le deuxième mandat du neuvième secrétaire général, António Guterres, venant à son terme le 31 décembre 2026, le processus de sélection et de nomination de son successeur est déjà en cours. Le nouveau secrétaire général prendra ses fonctions en janvier 2027 et exercera un mandat de cinq ans, renouvelable par les États membres pour une durée supplémentaire de cinq ans.