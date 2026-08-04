Addis Ababa — Les ministres éthiopiens se sont joints aujourd'hui à des millions de citoyens à travers le pays à l'occasion de la campagne nationale d'une journée de plantation d'arbres organisée dans le cadre de l'initiative « Green Legacy 2026 » (GLI), réaffirmant ainsi l'engagement du gouvernement en faveur de la restauration de l'environnement, de la résilience climatique, de la sécurité alimentaire et du développement économique durable.

Les ministres des Finances, de l'Agriculture, de l'Eau et de l'Énergie, de la Planification et du Développement, ainsi que du Commerce et de l'Intégration régionale ont mené des actions de plantation d'arbres dans différentes régions du pays, l'Éthiopie ayant pour objectif de planter 800 millions de jeunes plants en une seule journée.

Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a déclaré que cette campagne nationale reflétait la détermination de l'Éthiopie à concilier protection de l'environnement et développement national.

Il a souligné que l'effort visant à planter 800 millions de jeunes plants en une seule journée témoigne de l'engagement collectif des Éthiopiens en faveur de la construction de la nation, ajoutant que la préservation de l'environnement reste un pilier essentiel du programme de réforme économique « Homegrown » du pays.

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Le ministre de l'Agriculture, Addisu Arega, a déclaré que l'initiative « Green Legacy », lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed il y a sept ans, est devenue l'un des plus grands mouvements de développement national en Éthiopie.

Il a déclaré que cette initiative avait contribué non seulement à la restauration de l'environnement, mais aussi à la croissance économique, à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois.

Selon le ministre, le couvert forestier de l'Éthiopie est passé de 17,2 % à 23,6 % depuis le lancement de l'initiative.

Il a ajouté que l'érosion des sols avait diminué, passant de 130 tonnes à 54 tonnes par hectare dans les zones couvertes par les interventions du programme Green Legacy, tandis que les bassins versants dégradés et les plans d'eau asséchés ont connu une reprise significative.

Le ministre a également souligné que l'extension des programmes de plantation d'arbres et d'agroforesterie a permis à des produits tels que les avocats de pénétrer les marchés d'exportation internationaux.

« L'initiative Green Legacy est un projet national d'envergure qui a donné des résultats remarquables », a déclaré M. Addisu. « Elle s'est désormais transformée en une culture commune et en un vaste mouvement national auquel adhèrent tous les Éthiopiens. »

Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Habtamu Itefa, a indiqué que l'initiative vise avant tout à garantir une protection durable de l'environnement plutôt que de se contenter d'augmenter le nombre d'arbres plantés.

« Notre objectif n'est pas seulement de planter un grand nombre de jeunes plants, mais de les planter à des endroits stratégiques afin de protéger nos ressources en eau et de les préserver pour les générations futures », a-t-il déclaré.

Le ministre a précisé que cette campagne s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation des bassins versants, de la protection des sources d'eau, de la réduction de l'érosion des sols et de la gestion durable des ressources naturelles.

Il a ajouté que le ministère mettait en oeuvre un projet « Smart Village » dans le woreda d'Ada'a, qui intègre le développement des ressources en eau, les énergies renouvelables et la préservation de l'environnement afin de restaurer les paysages dégradés tout en améliorant les moyens de subsistance des populations rurales.

La ministre de la Planification et du Développement, Fitsum Assefa, a décrit l'initiative « Green Legacy » comme l'un des programmes nationaux les plus transformateurs d'Éthiopie.

Elle a déclaré que cette initiative renforce la conservation de l'eau et des sols, améliore la résilience face au changement climatique, protège les barrages contre l'envasement, soutient la production d'énergie durable et consolide la sécurité alimentaire nationale.

Mme Fitsum a souligné que les produits d'exportation, tels que les avocats, génèrent déjà des recettes en devises tout en créant des opportunités d'emploi tout au long de la chaîne de valeur agricole.

Elle a également indiqué que cette initiative a valu à l'Éthiopie une reconnaissance internationale et a favorisé un esprit national d'action collective qui sert d'exemple pour l'Afrique et au-delà.

Le ministre du Commerce et de l'Intégration régionale, Kassahun Gofe, a décrit l'initiative « Green Legacy » comme un pilier essentiel du programme de prospérité de l'Éthiopie.

« Le programme GLI va au-delà de la simple restauration des paysages dégradés par le reboisement ; il jette les bases d'un avenir prospère qui profitera aux générations futures », a-t-il déclaré.

Les responsables et le personnel du ministère ont planté des plants de café, d'arbres fruitiers et d'autres essences polyvalentes au cours de cette campagne.

« Les plants mis en terre dans le cadre du programme Green Legacy deviennent des actifs productifs capables de générer de la richesse », a déclaré M. Kassahun, ajoutant que la plantation d'arbres s'est de plus en plus ancrée dans la culture sociale éthiopienne.