Ethiopie: Le pays plante plus de 805 millions de jeunes plants en une seule journée

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé aujourd'hui que l'Éthiopie avait planté 805,3 millions de jeunes arbres.

Dans son message prononcé à l'issue de la campagne visant à planter 800 millions de jeunes arbres en une journée, le Premier ministre a déclaré que plus de 26,2 millions d'Éthiopiens s'étaient mobilisés pour participer à cette campagne nationale de plantation d'arbres.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé aujourd'hui que l'Éthiopie avait planté 805,3 millions de jeunes arbres.

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Dans son message prononcé à l'issue de la campagne visant à planter 800 millions de jeunes arbres en une journée, le Premier ministre a déclaré que plus de 26,2 millions d'Éthiopiens s'étaient mobilisés pour participer à cette campagne nationale de plantation d'arbres.

La campagne de cette année se déroule sous le thème « Plantons l'espoir », qui reflète la vision du pays visant à faire de la restauration de l'environnement une responsabilité nationale partagée.

Au cours des sept dernières années, l'initiative « Green Legacy » (Héritage vert) de l'Éthiopie a franchi une étape historique, avec plus de 48 milliards de jeunes plants plantés dans tout le pays.

Lancée en 2019 sous l'égide du Premier ministre Abiy, l'initiative « Green Legacy » est devenue un mouvement environnemental phare axé sur la restauration des paysages dégradés, l'extension du couvert forestier et le renforcement de la réponse du pays au changement climatique.

Cette initiative témoigne également de la ferme volonté de l'Éthiopie d'atteindre ses objectifs climatiques aux niveaux national, continental et mondial.

L'impact de l'initiative « Green Legacy » de l'Éthiopie dépasse les frontières nationales, positionnant le pays comme un contributeur actif aux efforts régionaux et mondiaux visant à lutter contre le changement climatique.

Cette approche met en avant l'intérêt d'allier le leadership des pouvoirs publics à l'engagement des citoyens pour mettre en oeuvre des actions climatiques générant des bénéfices environnementaux et sociaux à long terme.