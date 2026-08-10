Afrique: CAN féminine 2026 - Quatre demi-finalistes, quatre tickets pour le Mondial 2027

Le trophée qui attend les championnes de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine de la CAF TotalEnergies 2026.

Le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations féminine Maroc 2026 est désormais connu. À l'issue des quatre quarts de finale disputés samedi 8 et dimanche 9 août, l'Algérie, le Malawi, le Maroc et le Cameroun ont décroché leur billet pour les demi-finales, prévues mercredi 12 août à Rabat.

Deux affiches inédites : le Malawi affrontera l'Algérie à 18h00 au Stade olympique de Rabat, tandis que le Maroc, pays hôte, sera confronté au Cameroun à 21h00 au stade Moulay El Hassan de Rabat. Au-delà d'une place en finale, les quatre nations encore en lice ont déjà assuré leur présence à la prochaine Coupe du monde féminine, prévue en 2027 au Brésil.

L'Algérie a été la première sélection à valider sa qualification pour le dernier carré. Opposées à la Côte d'Ivoire samedi au stade Moulay Rachid de Casablanca, les Algériennes ont dû renverser une rencontre mal engagée.

Ines Khiri a remis les deux équipes à égalité à la 58e minute, avant qu'Amira Ould Braham ne donne définitivement l'avantage à l'Algérie six minutes plus tard, à la 64e minute. Les Ivoiriennes ont également manqué une occasion de revenir au score sur penalty à la 62e

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Les Ivoiriennes ont pris l'avantage à la 30e minute grâce à Inès Konan. En infériorité numérique après l'expulsion de Safi N'Sira Ouedraogo à la 42e minute, la Côte d'Ivoire a ensuite vu son adversaire reprendre le contrôle de la rencontre. minute.

Quelques heures plus tard, le Maroc a obtenu son ticket pour les demi-finales en dominant l'Afrique du Sud (2-1) au stade Moulay El Hassan de Rabat.

Sakina Ouzraoui a ouvert le score à la 31e minute pour les Marocaines. Hanane Aït El Haj a ensuite doublé la mise sur penalty à la 51e minute. L'Afrique du Sud a réduit son retard par l'intermédiaire de Thembi Kgatlana à la 67e minute, sans parvenir à revenir à hauteur du pays hôte.

Dimanche, le Cameroun a réalisé l'une des principales performances de ces quarts de finale en éliminant le Nigeria, tenant du titre, sur la plus petite des marges (1-0).

Au stade Larbi Zaouli de Casablanca, les Camerounaises ont trouvé la faille dès la 20e minute grâce à Myriam Maeva Nyadjou, auteure d'un coup franc direct. Malgré les tentatives nigérianes pour revenir dans la partie, le score n'a plus évolué.

La gardienne camerounaise Michaely Bihina, décisive dans la qualification de son équipe, a reçu la distinction de Femme du Match.

Le dernier quart de finale a également réservé une surprise. Le Malawi a éliminé le Ghana (2-1) au stade Al Madina de Rabat et s'est invité dans le dernier carré.

Le Ghana avait pourtant pris les devants dès la 7e minute grâce à Chantelle Boye-Hlorkah. La réaction malawite ne s'est pas fait attendre puisque Temwa Chawinga a égalisé cinq minutes plus tard.

Les deux équipes se sont ensuite livrées un duel équilibré jusqu'à la 79e minute, moment choisi par Rose Kadzere pour inscrire le but de la qualification du Malawi.

Au-delà de l'enjeu continental, les quatre équipes présentes dans le dernier carré ont d'ores et déjà obtenu leur qualification pour la Coupe du monde féminine 2027, qui se déroulera au Brésil. L'Algérie, le Malawi, le Maroc et le Cameroun ont ainsi franchi une étape supplémentaire vers le rendez-vous mondial.

Les sélections éliminées en quarts de finale, à savoir la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Ghana, auront, pour leur part, une dernière possibilité de décrocher leur qualification mondiale à travers les barrages prévus le 13 août à Casablanca.

Par ailleurs, le match pour la troisième place se disputera le 15 août au Stade olympique de Rabat, tandis que la grande finale est programmée le 16 août dans la capitale marocaine et sacrera la nouvelle championne d'Afrique.