Afrique: Maroc-Cameroun - Une demi-finale sous haute tension

Un dernier pas avant la finale. Pour le Maroc comme pour le Cameroun, la demi-finale de mercredi à Rabat ouvre une porte vers un rendez-vous historique. Mais les deux sélections n'aborderont pas cette affiche avec le même statut ni la même pression.

À domicile, le Maroc avance avec l'ambition assumée de prolonger son aventure jusqu'au bout. Les Lionnes de l'Atlas ont déjà atteint la finale lors des deux dernières éditions et veulent cette fois franchir la dernière marche. Leur sélectionneur l'a répété en conférence de presse : la qualification pour la Coupe du Monde 2027, déjà acquise, ne constitue pas une fin en soi. « Le Maroc ne va pas s'arrêter. Nous voulons être en finale », a-t-il expliqué.

Le décor sera également particulier. Le Maroc pourra compter sur le soutien massif de son public, attendu en nombre dans les tribunes. Pour le sélectionneur marocain, cette ferveur doit être perçue comme un privilège plutôt que comme un poids. L'équipe travaille depuis plusieurs mois à gérer ces émotions et entend transformer cette pression en énergie positive.

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Face à lui, le Cameroun arrive libéré d'une partie de cette pression. Les Lionnes Indomptables ont déjà réalisé l'un des grands coups de cette CAN en éliminant le Nigeria, tenant du titre et dix fois champion d'Afrique, en quarts de finale. Une victoire qui a confirmé leur capacité à répondre présentes dans les grands rendez-vous.

Le discours camerounais est clair : respecter le Maroc, sans le craindre. « Respecter un adversaire ne veut pas dire qu'il nous a fait peur », a rappelé la capitaine, déterminée à savourer cette aventure tout en restant concentrée sur le prochain objectif.

Le Cameroun sait surtout ce qui l'attend. « Nous allons jouer contre tout un pays », a lancé le staff camerounais, conscient de l'atmosphère qui entourera cette demi-finale. Le Maroc, pays hôte et double finaliste des deux dernières éditions, possède une expérience récente de ces grands rendez-vous. Mais le Cameroun compte sur son vécu, sa solidarité et la dynamique née de son succès contre le Nigeria.

Une question de maîtrise

Sur le terrain, le duel pourrait se jouer autant dans les têtes que dans les jambes. Le Maroc insiste sur sa capacité à imposer son football et à rester fidèle à ses principes, quelle que soit la physionomie de la rencontre. Son staff estime avoir préparé l'équipe à tous les scénarios, d'un match de 90 minutes à une prolongation, voire une séance de tirs au but.

Le Cameroun, lui, devra gérer les conséquences physiques et émotionnelles d'un quart de finale particulièrement intense contre le Nigeria. Le sélectionneur a reconnu l'existence de « petits problèmes » dans le groupe, tout en assurant qu'ils étaient suivis par le staff médical.

Mais l'expérience pourrait être un atout précieux. Le Cameroun peut notamment compter sur des joueuses qui ont déjà disputé la finale de 2016. La capitaine a expliqué vouloir transmettre son vécu aux plus jeunes, dans une sélection où la nouvelle génération entend désormais écrire sa propre histoire.

Le Maroc veut enfin franchir la dernière marche

Deux fois finaliste, le Maroc connaît désormais le chemin. Il lui reste toutefois à transformer ses promesses en titre. L'enjeu est d'autant plus fort que cette édition a déjà bouleversé la hiérarchie du football féminin africain, avec l'élimination du Nigeria en quarts de finale.

Le sélectionneur marocain refuse toutefois de s'attarder sur les précédents. Le Cameroun, dit-il en substance, a démontré par son parcours qu'il avait sa place dans le dernier carré. À ses joueuses désormais de répondre sur le terrain.

Le Cameroun veut prolonger le rêve

Pour les Lionnes Indomptables, cette demi-finale représente une nouvelle occasion de renouer avec une finale continentale, tout en offrant à une génération montante l'opportunité de s'inscrire dans les pas de ses aînées.

Le message du staff est simple : prendre du plaisir, respecter les consignes et aller au bout des efforts. « Qu'il n'y ait pas de regret », résume le discours camerounais.

Le Maroc aura donc le public, l'expérience récente des finales et l'ambition de jouer à domicile. Le Cameroun arrivera avec la confiance née de son exploit face au Nigeria, l'expérience de certaines de ses cadres et une forme de liberté.

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