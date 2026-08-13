Afrique: CAN féminine 2026 - Le Malawi élimine l'Algérie et file en finale

Mercredi 12 août, l'Algérie et le Malawi s'affrontaient au stade olympique de Rabat, en demi-finale de la CAN 2026 féminine. Jamais les deux pays ne s'étaient encore hissées à ce stade de la compétition. Le Malawites se sont imposées 3-1.

C'était un duel inédit à ce stade de la compétition. Jusque-là, l'Algérie avait réussi à se hisser en quart de finale lors de la dernière édition en 2024. Il s'agissait alors de la meilleure performance des Algériennes. Quant au Malawi, l'histoire était encore plus belle : se retrouver en demi-finale pour une première participation, grâce notamment aux soeurs Chawinga avec Tabitha et Temwa.

Les Algériennes ont été bousculées en début de rencontre

Avec une défense qui n'a encaissé que deux buts en quatre matchs et une attaque efficace à six reprises, les Algériennes avaient montré de la qualité pour s'offrir le dernier carré. Mais le sélectionneur de l'équipe nationale, Farid Benstiti avait prévenu : « Il faut qu'on soit un rempart face à cette attaque » qui a marqué neuf buts en quatre matchs. Il avait raison.

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Malgré une possession de balle supérieure, les Algériennes ont été bousculées en début de rencontre. À la 15e minute, Chloé N'Gazi avait dû réaliser deux arrêts notamment sur une frappe puissante de Temwa Chawinga. Dès la 21e minute, Morgane Belkhiter était exclue pour une faute sur Tabitha Chawinga après visionnage des images.

Doublé de Tabitha Chawinga

À la 33e minute, le Malawi ouvrait le score grâce à Tabitha Chawinga. qui marquait sur un retourné acrobatique. Le ballon a rebondi sur la barre transversale, puis devant la ligne pour finalement entrer dans le but. Les Malawites, qui ont changé de dimension au fil du tournoi, avaient déjà un pied en finale. Juste avant la pause, Temwa Chawinga doublait la mise (45e+1).

La deuxième période s'est jouée à 10 contre 10 puisque Rose Kadzere avait pris un rouge, à nouveau après un long recours à la Var, après un tacle dangereux sur Dafeur, pied dans la surface algérienne (45e+8).

En début de seconde mi-temps, l'Algérie réduisait le score avec Ikram Adjabi qui enchaînait contrôle et frappe au second poteau sur un coup franc de Marine Dafeur (59e). Ensuite, Tabitha Chawinga, encore elle, douchait la défense algérienne en s'infiltrant plein axe et en battant N'Gazi (76e). Pour leur première participation à la CAN féminine, les Malawites ne cessent d'étonner ! Les Fennecs joueront le match pour la troisième place samedi 15 août contre le perdant de l'autre demi-finale.