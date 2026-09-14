Sénégal: Edouard Mendy, le gardien des Lions de la Teranga, annonce sa retraite internationale

Le gardien de but sénégalais Edouard Mendy, 34 ans, a annoncé sa retraite internationale sur ses réseaux sociaux ce dimanche 13 septembre, après huit années et 59 sélections avec les Lions.

Une page se tourne pour le Sénégal, qui perd son gardien. « Jërëjëf Sénégal » (merci Sénégal, en wolof), a écrit le portier d'Al-Ahli, en Arabie saoudite, au-dessus d'un montage vidéo retraçant ses plus grands moments sous le maillot sénégalais. Passé par Marseille, Reims, Rennes et Chelsea durant sa carrière professionnelle, il était l'un des piliers de la sélection sénégalaise.

Vainqueur de la CAN 2021

Mendy, lancé par Aliou Cissé en 2018, montre dans cette vidéo d'adieux le titre acquis aux tirs au but face à l'Egypte, lors de la Coupe d'Afrique des nations 2021, ainsi que celui de la CAN 2025 face au Maroc, remporté 1-0 sur le terrain mais que la Confédération africaine de football (CAF) a finalement attribué aux Lions de l'Atlas sur tapis vert.

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Avec son capitaine Kalidou Coulibaly, Idrissa Gana Gueye et la superstar Sadio Mané, Mendy a incarné la génération dorée du Sénégal et constituait encore la colonne vertébrale des Lions de la Teranga lors du dernier Mondial cet été aux États-Unis, où ils ont été éliminés en 16e de finale par la Belgique (3-2).

La sélection sénégalaise, désormais entraînée par Patrick Vieira, lui a rendu hommage également sur ses réseaux sociaux : « Il y a des carrières que l'on mesure en sélections, en trophées et en statistiques. Et puis il y a celles que l'on mesure à la place qu'elles occupent dans la mémoire d'un peuple. Édouard Mendy, ton histoire avec les Lions appartient désormais à cette catégorie ».

Dans le cadre des qualifications pour la CAN 2027 et du match contre le Mozambique le 25 septembre prochain, Patrick Vieira dévoilera sa première liste, et désignera donc le nouveau gardien titulaire des Lions.