Afrique: Dangote ouvre sa méga-raffinerie aux Africains

L'homme le plus riche du continent ouvre le capital de sa méga-raffinerie au grand public. L'opération pourrait lever jusqu'à 1,6 milliard de dollars. Une première en Afrique.

Au Nigeria, l'homme d'affaires Aliko Dangote ouvre le capital de sa méga-raffinerie aux investisseurs. L'introduction en bourse a débuté ce lundi et doit permettre de lever jusqu'à 1,6 milliard de dollars.

Une première présentée comme la plus importante introduction en bourse de l'histoire africaine. Les investisseurs pourront acquérir des actions à 40 centimes de dollars. Un coût faible qui vise à encourager la participation des particuliers et permettre aux personnes à faibles revenus d'y participer.

Un fer de lance d'une ambition énergétique panafricaine

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La raffinerie Dangote, la plus importante du Nigeria et l'une des plus grandes au monde, est entrée en activité en 2024, près de Lagos, la capitale du Nigeria. L'argent récolté par cette introduction en bourse doit financer son agrandissement.

Le projet prévoit d'en faire la plus grande raffinerie au monde d'ici 2028. Mais Aliko Dangote voit plus loin. Il veut développer ses activités énergétiques en Éthiopie, au Kenya, en Tanzanie et en Namibie, avec pour ambition de bâtir une plateforme énergétique panafricaine.

"Maintenant, ça c'est le projet d'un marché africain qui va s'ouvrir à des millions d'Africains et je suis très fier et très heureux d'en faire partie. Le fait qu'il soit détenu par des Nigérians me réjouit davantage et c'est pourquoi j'achète des actions dans cette compagnie", affirme Olamilekan Oladehinde, un investisseur nigérian.

Dix millions d'actionnaires à mobiliser à travers l'Afrique

Le milliardaire veut en effet associer les Africains à cette aventure. Jusqu'à dix millions d'actionnaires pourraient être mobilisés à travers le continent.

Les investisseurs pourront acheter au minimum dix actions au prix de 525 nairas l'unité, soit environ 40 centimes de dollar.

"Mon attente est qu'ils réussissent à aller au-delà de 63.000 acheteurs et au-delà de leur plan. Je leur souhaite le meilleur. Je suis sûr qu'ils auront le soutien du gouvernement pour qu'ils arrivent à être la plus grande raffinerie dans le monde", insiste Charles Asiegbu, analyste des politiques publiques et économiques.

Aliko Dangote veut ainsi permettre aux Nigérians et aux autres Africains de détenir une part d'un grand projet industriel africain. Une façon, selon lui, de faire des grandes entreprises africaines, une affaire qui profite aussi à leur propre population.