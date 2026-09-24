Afrique: Maurice joue sa qualification pour Lyon

La brigade mauricienne du Bocuse d'Or Team Mauritius entre en scène ce jeudi 24 septembre à Taghazout, Agadir, au Maroc, pour la sélection continentale africaine du Bocuse d'Or 2026. Dans le cadre du Tournoi Officiel des Chefs (TOC Afrique), six pays, soit le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et Maurice, se disputeront les deux seules places qualificatives pour la grande finale mondiale du Bocuse d'Or, prévue les 24 et 25 janvier 2027 au salon Sirha à Lyon.

La compétition s'annonce particulièrement exigeante. Les six délégations disposeront de cinq heures et demie pour réaliser deux épreuves autour de produits imposés. Pour le «thème plateau», les candidats devront travailler une selle d'agneau accompagnée de garnitures à base de patate douce et d'orge, dont l'une devra refléter le patrimoine culinaire de leur pays. Le «thème assiette» sera, lui, consacré à la dorade, avec notamment des crevettes grises, des haricots rouges et des agrumes. Cuisson, précision technique, créativité, dressage et respect du produit seront évalués par le jury.

À la tête de la brigade mauricienne, le chef Nitilesh Beharee, du One&Only Le Saint Géran, sera accompagné de son commis Parikshit Seegoolam et de son coach Vikash Coonjan, également issus du même établissement. Nitilesh Beharee avait remporté la finale nationale du Bocuse d'Or Mauritius le 9 septembre 2025, sous le thème de la «Nouvelle Cuisine Mauricienne». Son travail autour de l'ombrine et des chevrettes d'eau douce, ainsi que son plateau de pintade au tamarin, lui avaient permis de s'imposer devant les équipes de N'Joy et de Heritage Le Telfair. «Représenter Maurice à Agadir, c'est porter les couleurs de tout un pays, et des mois de préparation intense. Ce concours, c'est l'occasion de montrer que notre cuisine mauricienne a sa place parmi les plus grandes tables du monde», souligne Nitilesh Beharee.

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L'aventure mauricienne au Bocuse d'Or remonte à 2011, lorsqu'Emmanuelle Coquet, aujourd'hui Promotion Manager de Bocuse d'Or Team Mauritius, découvre le concours lors d'une visite au Sirha à Lyon et rencontre Paul Bocuse ainsi que son fils Jérôme Bocuse. Maurice rejoint officiellement la famille du Bocuse d'Or en octobre 2019, devenant le premier pays de l'océan Indien à participer à cette compétition.

Depuis, Maurice s'est distinguée à deux reprises sur la scène continentale, avec une médaille d'or en 2022, remportée par le chef Kritesh Halkory, puis une médaille d'argent en 2024 avec le chef Emanuel Fortuno. Le pays compte également deux participations à la grande finale de Lyon, avec un classement de 19e lors de chacune de ces éditions.

«Agadir est une étape charnière. Nous nous présentons avec une équipe préparée, disciplinée, et portée par l'envie de faire rayonner la cuisine mauricienne au-delà de nos frontières», affirme Nizam Peeroo, président de Bocuse d'Or Team Mauritius.

Pour Jerry Bastian, directeur de programme, «le programme d'entraînement de Nitilesh, Parikshit et Vikash a été rigoureux». «Nous abordons Agadir avec ambition, conscients qu'il ne reste que deux places pour Lyon», ajoute-t-il. Emmanuelle Coquet rappelle, elle, l'objectif de cette aventure : «donner à nos chefs une scène mondiale et à notre gastronomie une reconnaissance qu'elle mérite».