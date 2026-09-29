Afrique: Emerse Faé, une trajectoire inspirante au coeur de la réflexion sur l'avenir du football africain

Emerse Faé apportera l'une des trajectoires les plus marquantes du football africain de ces dernières années à la CAF Strategy Conference au Cap-Vert, où les dirigeants du football continental réfléchiront aux moyens de permettre aux sélections africaines de franchir un nouveau cap à l'horizon de la Coupe du Monde de la FIFA 2030.

L'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire fait partie des dix entraîneurs ayant dirigé les sélections africaines lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et appelés à partager leur expérience lors de la Conférence, organisée à Sal du 7 au 9 octobre.

L'importance d'Emerse Faé dans ces échanges dépasse les résultats obtenus avec les Éléphants.

Son parcours, des catégories de jeunes jusqu'au titre de champion d'Afrique, avant de conduire la Côte d'Ivoire en phase à élimination directe d'une Coupe du Monde pour la première fois de son histoire, illustre la manière dont l'investissement dans la formation des entraîneurs, l'accès aux opportunités et la valorisation de l'expertise locale peuvent produire des résultats au plus haut niveau.

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Cette trajectoire rejoint l'un des thèmes centraux de la CAF Strategy Conference : établir un lien entre les performances réalisées par les sélections africaines en 2026 et les structures de développement nécessaires pour inscrire ces résultats dans la durée à l'approche de 2030.

De joueur à entraîneur

Né à Nantes, en France, Emerse Faé a porté le maillot de la Côte d'Ivoire durant sa carrière de joueur, après avoir évolué notamment au FC Nantes, à Reading et à l'OGC Nice.

Selon les données de la CAF, il a disputé 44 rencontres avec les Éléphants entre 2005 et 2012, avant de mettre prématurément un terme à sa carrière en raison de problèmes de santé récurrents.

Sa reconversion dans le métier d'entraîneur a débuté au sein du centre de formation de l'OGC Nice. Il y a travaillé avec différentes catégories d'âge avant de prendre en charge l'équipe U19.

Il a ensuite dirigé la réserve du Clermont Foot avant de rejoindre, en 2022, l'encadrement de la sélection ivoirienne en tant qu'adjoint de Jean-Louis Gasset.

Ce parcours, construit d'abord dans la formation des jeunes avant de conduire à la gestion d'une sélection au plus haut niveau, s'inscrit pleinement dans la réflexion menée par la CAF autour de la formation des entraîneurs et du développement technique.

L'incroyable remontée à la CAN

Le tournant de la carrière d'Emerse Faé intervient lors de la TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations Côte d'Ivoire 2023.

Nommé sélectionneur par intérim en cours de compétition, il prend les commandes d'une équipe fragilisée après une lourde défaite 4-0 face à la Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire avait alors obtenu de justesse sa qualification pour les huitièmes de finale parmi les meilleurs troisièmes.

La suite allait devenir l'une des plus belles histoires de remontée de l'histoire de la compétition.

Les Éléphants éliminent le Sénégal, champion d'Afrique en titre, aux tirs au but, avant de venir à bout du Mali après prolongation. Ils dominent ensuite la RD Congo en demi-finales, puis renversent le Nigeria en finale (2-1).

Emerse Faé avait pris les commandes d'une équipe qui semblait proche de l'élimination avant de la conduire jusqu'au titre de champion d'Afrique.

Il est ensuite confirmé dans ses fonctions de manière permanente et reçoit le titre de CAF Men's Coach of the Year 2024, récompensant l'ampleur de cette performance.

Une première historique en Coupe du Monde

Emerse Faé a ensuite conduit la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde de la FIFA 2026, sa première participation à la compétition depuis 2014.

Les Éléphants ont débuté leur campagne par une victoire 1-0 contre l'Équateur, avant de s'incliner 2-1 face à l'Allemagne et de s'imposer 2-0 contre Curaçao pour terminer deuxièmes de leur groupe.

Ce succès face à Curaçao a permis à la Côte d'Ivoire de se qualifier pour la phase à élimination directe d'une Coupe du Monde pour la première fois de son histoire, après trois participations en 2006, 2010 et 2014 sans parvenir à franchir la phase de groupes.

L'aventure ivoirienne s'est achevée au tour suivant avec une défaite 2-1 face à la Norvège. Mais le tournoi avait déjà marqué une nouvelle étape dans la carrière d'Emerse Faé.

Un parcours au coeur des réflexions sur la formation des entraîneurs africains

C'est précisément ce qui donne une dimension particulière à la présence d'Emerse Faé au Cabo Verde.

La Conférence doit notamment permettre d'analyser les enseignements tirés par les sélectionneurs africains lors de la Coupe du Monde 2026 et d'identifier la manière dont ces expériences peuvent contribuer à préparer l'échéance de 2030.

La stratégie de la CAF accorde également une place centrale à la formation des entraîneurs, au développement technique et à la mise en place de structures plus solides, considérés comme des fondations essentielles pour poursuivre la progression du football africain.

Le parcours d'Emerse Faé en constitue une illustration concrète : celui d'un ancien international africain qui a eu le temps d'apprendre le métier, de travailler avec les jeunes et de prendre progressivement des responsabilités jusqu'au plus haut niveau international.

Son parcours met également en lumière l'importance de la confiance accordée aux techniciens africains dans des contextes exigeants.

De la prise en main d'une équipe au bord de l'élimination à la conquête du titre continental, puis à la qualification historique de la Côte d'Ivoire pour la phase à élimination directe d'une Coupe du Monde, Emerse Faé arrive à la CAF Strategy Conference avec une expérience riche d'enseignements pour les réflexions sur l'avenir du football africain.