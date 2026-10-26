Madagascar: Le processus de concertation nationale accumule les retards

À Madagascar, la concertation nationale n'a toujours pas débuté contrairement à ce que prévoyait le calendrier officiel publié en août par le Conseil oecuménique des Églises chrétiennes (FFKM), chargé de piloter le processus. L'organisation fait savoir que des facilitateurs sont en passe d'être déployés sur le terrain pour encadrer les consultations, sans pour autant confirmer la moindre date effective de démarrage. Le processus, qui semble enlisé, est pourtant crucial : il doit directement nourrir un ou plusieurs projets de Constitution censés être soumis aux Malgaches par référendum au plus tard en juillet 2027.

Le site internet officiel de la Concertation nationale indique que les consultations sont actuellement menées au niveau des communes. Dans la pratique, il n'en est rien. L'étape précédente n'a même pas commencé, en l'occurrence le recueil des contributions citoyennes dans les 19 500 fokontany, les plus petites entités administratives réparties dans les quartiers et villages de Madagascar.

Sollicité par RFI, le FFKM explique achever la phase de formation des 15 600 facilitateurs, qui seront chargés d'encadrer les échanges et de consigner les doléances et propositions. Partout dans le pays, les séances de concertation s'ouvriront systématiquement par un culte chrétien visant, selon les Églises, à favoriser la réconciliation.

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Avant de s'articuler autour de douze thématiques, parmi lesquelles « Économie et développement durable », « Culture et valeurs malgaches » ou encore « Justice, sécurité et État de droit ».

Les résultats seront synthétisés et remontés via les communes, districts et régions, jusqu'à l'écriture d'un rapport national.

Un processus « insuffisamment clair pour une partie de la population »

Mais cette mécanique tentaculaire ne convainc guère la société civile. « Le processus engagé et les modalités de prise en compte des contributions citoyennes demeurent insuffisamment clairs pour une partie de la population », a ainsi déploré l'organisation KMF-CNOE, spécialiste de l'observation électorale, dans un communiqué publié le 22 octobre.

Les autorités de transition n'ont pas annoncé qui rédigera le ou les projets de Constitution de la Ve République malgache, censés s'appuyer sur les résultats des concertations.

Il reviendra aux Malgaches d'adopter le nouveau texte par référendum au plus tard en juillet 2027, selon le calendrier fixé par le programme de la Refondation soumis début 2026 à la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).