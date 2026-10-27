Congo-Kinshasa: «Avec la loi sur l'organisation du référendum, il n'y a plus de matières verrouillées», affirme un opposant

En RDC, l'Assemblée nationale a adopté sans l'opposition le 23 octobre la loi fixant les conditions d'organisation du référendum, après l'intégration de réserves formulées par la Cour constitutionnelle. Ce texte ouvre notamment la voie à une modification des dispositions constitutionnelles, y compris celles qui étaient verrouillées, voire d'adopter une nouvelle Constitution.

Cette perspective inquiète l'opposition et la société civile qui accusent le président de chercher à briguer un troisième mandat. « On a concentré beaucoup de pouvoirs dans les mains du chef de l'État dans cette loi portant organisation d'un référendum », estime le député d'opposition Gracien Iracan de Saint-Nicolas.

En République démocratique du Congo (RDC), le projet de loi sur l'organisation du référendum ravive les craintes d'une remise en cause des verrous constitutionnels qui protègent « la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire et le pluralisme politique ».

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Adopté à l'Assemblée nationale durant une séance plénière boycottée par l'opposition, le texte est désormais soumis à une seconde lecture, au Sénat.

Pour les opposants, sa formulation ouvre la voie à un référendum sur le nombre et la durée des mandats du président de la République, pourtant protégés par l'article 220 de la Constitution.

« Le chef de l'État a les pleins pouvoirs et il y a donc conflit d'intérêts »

Une inquiétude d'autant plus vive que la Cour constitutionnelle avait déjà formulé des réserves sur ce projet. « C'est allé au-delà même des réserves de la Cour constitutionnelle, affirme le député d'opposition Gracien Iracan de Saint-Nicolas au micro de notre correspondant Pascal Mulegwa. Parce que le référendum ne peut pas toucher à des matières verrouillées dans la Constitution, tel que le mandat du chef de l'État, les entités décentralisées. Des articles de la Constitution sont verrouillés, comme l'article 220. »

Un article 220 qui verrouille le nombre et la durée des mandats, l'indépendance du pouvoir judiciaire, la forme de l'État, et qui protège les libertés fondamentales.

Gracien Iracan de Saint-Nicolas poursuit : « Avec l'adoption de cette loi portant référendum, il n'y a plus de matières verrouillées. Donc, le peuple est souverain et peut toucher à n'importe quel article, lorsque l'Assemblée constituante a proposé la matière. Et c'est là le danger : parce que l'Assemblée constituante peut proposer qu'il y ait une nouvelle Constitution dans laquelle les articles verrouillés n'existeront plus. »

Celui qui s'est abstenu lors du vote à l'Assemblée nationale conclut : « En fait, on a concentré beaucoup de pouvoirs dans les mains du chef de l'État dans cette loi portant organisation d'un référendum. Il a les pleins pouvoirs et donc quelque part, il y a conflit d'intérêts aussi. »

Face à sa majorité parlementaire, réunie samedi 24 octobre à Kinshasa, Félix Tshisekedi est revenu sur son sort après 2028 et la fin de son second mandat. Celui qui dirige la RDC depuis 2019 a presque répété la réponse qu'il avait fournie à RFI en mai : pas demandeur mais preneur « si le peuple le veut », car le président dit que sa mission est de « mettre le pays sur les rails, d'installer une paix véritable et durable ».