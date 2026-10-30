Sénégal: JOJ « Dakar 2026 » - 8 sites, 3 villes, la carte d'une édition historique

Du 31 octobre au 13 novembre 2026, Dakar, Diamniadio et Saly vibreront au rythme des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj). Pour la première fois, le continent africain accueillera ce rendez-vous.

2 700 jeunes athlètes, filles et garçons âgés de 14 à 17 ans, sont attendus. Un dispositif multi-sites a été pensé : huit sites répartis entre la capitale, la nouvelle ville de Diamniadio et la station balnéaire de Saly. L'enjeu : accueillir chaque discipline dans un espace adapté et faire découvrir plusieurs facettes du Sénégal.

Le Tour de l'OEuf au Point E : entre sports urbains et disciplines aquatiques Au coeur du Point E, le complexe du Tour de l'OEuf occupera une place centrale. Connu pour sa piscine olympique, il a bénéficié de travaux de réhabilitation pour les Joj. Son programme reflète la diversité des Jeux. Les spectateurs y suivront des sports qui associent technicité, agilité, créativité et performance physique.

La présence de disciplines urbaines aux côtés de la natation donnera au complexe une animation particulière. Au-delà des épreuves, la réhabilitation du site constitue un enjeu d'héritage, avec l'objectif de disposer d'équipements mieux adaptés à la pratique sportive des jeunes après les Jeux. Disciplines : basketball 3x3, baseball5, breaking, natation et skateboard.

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Le complexe Iba Mar Diop : la Médina au rythme des compétitions

Direction la Médina, l'un des quartiers populaires et historiques de Dakar. Le complexe Iba Mar Diop constitue un autre point d'ancrage des Joj dans la capitale. Il accueillera des disciplines aux exigences variées, qui mettront à l'honneur aussi bien l'endurance et la vitesse que la maîtrise technique, la stratégie collective et le combat. Son implantation dans un quartier densément peuplé donne une dimension particulière au site. Les compétitions se dérouleront au contact direct des populations. Disciplines : athlétisme, futsal, rugby à sept et taekwondo.

La Corniche Ouest : quand le littoral devient terrain de sport

Après les complexes sportifs, place au grand air. Avec ses vues dégagées sur l'océan Atlantique, la Corniche Ouest offre un cadre singulier. Axe emblématique de Dakar, elle sera mobilisée pour les épreuves de cyclisme sur route, dont elle accueillera le départ et l'arrivée. Le site servira également de cadre aux dix disciplines d'engagement prévues au programme. Le choix de la Corniche traduit la volonté de faire sortir les Jeux des stades pour investir des espaces familiers aux Dakarois. Disciplines : cyclisme sur route et dix disciplines d'engagement.