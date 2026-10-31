Afrique: JOJ Dakar 2026 - C'est parti ! Le continent entre dans l'histoire olympique

C'est un jour gravé en lettres d'or dans les annales du sport mondial et de notre continent. Ce samedi 31 octobre 2026, le Sénégal donne le coup d'envoi officiel des 4ᵉˢ Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ). Pour la toute première fois de l'histoire, la terre africaine accueille un événement olympique, sous l'égide du Comité International Olympique (CIO).

De Dakar à Saly, en passant par Diamniadio, la Teranga vibre au rythme de la jeunesse du monde. Cette 4ᵉ édition réunit plus de 2 700 jeunes athlètes âgés de 14 à 17 ans, venus de 206 pays, avec une parité parfaite 50/50 entre filles et garçons pour la première fois, pendant 13 jours de compétition, du 31 octobre au 13 novembre 2026. Notons également la participation historique d'une équipe olympique de réfugiés africains, soulignant la dimension inclusive et solidaire insufflée par les organisateurs.

Une cérémonie d'ouverture grandiose à Diamniadio

Tous les regards sont tournés ce soir vers le Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, où se déroule la cérémonie d'ouverture. Imaginé et mis en scène par le metteur en scène Adama Diop, le spectacle promet un embrasement d'arts, de rythmes et de lumières magnifiant l'identité culturelle sénégalaise et la richesse du continent africain.

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En présence du chef de l'État sénégalais, le président Bassirou Diomaye Faye, de la présidente du CIO, Kirsty Coventry, des chefs d'État de la sous-région et des autorités sportives internationales, la flamme olympique s'apprête à illuminer le ciel sénégalais devant un parterre de passionnés venus des quatre coins du globe. L'événement met à l'honneur les traditions culturelles du Sénégal et d'Afrique, tout en affirmant le rôle central du continent dans le paysage sportif international.

Un élan fondateur pour la jeunesse du continent

Au-delà de la quête des médailles sur les 25 disciplines au programme, l'enjeu réside dans l'empreinte durable que laisseront ces Jeux. Entre programmes éducatifs, échanges interculturels et valorisation des infrastructures de proximité, Dakar 2026 entend poser les jalons d'un nouveau modèle d'accueil des grands événements sportifs en Afrique.

Alors que les premières épreuves débutent dès demain sur les pistes, dans les bassins et sur les terrains de Diamniadio à Saly, le Sénégal s'apprête à vivre deux semaines au rythme de la jeunesse mondiale. Plus qu'une compétition qui s'ouvre, c'est toute une génération qui s'affirme, prête à écrire le premier chapitre d'une nouvelle ère olympique en terre africaine.

L'attente, prolongée depuis l'attribution initiale des Jeux, a cédé la place à une immense fierté nationale et continentale. Le Sénégal est prêt, la jeunesse est au rendez-vous, et la fête ne fait que commencer.