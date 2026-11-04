Afrique: JOJ Dakar 2026 - Le Kenya au sommet, Madagascar sur le podium, le Sénégal tourné vers l'avenir

Le rugby féminin africain a marqué les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 de son empreinte. Au complexe Iba Mar Diop, le Kenya a décroché l'or au terme d'une finale spectaculaire face à l'Australie, tandis que Madagascar s'est offert le bronze. Pour le Sénégal, pays hôte, cette première expérience internationale ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de la discipline chez les jeunes filles.

Le rugby féminin africain a de quoi nourrir de nouvelles ambitions. À Dakar, les jeunes Kényanes ont signé l'une des performances marquantes du tournoi de rugby à 7 des Jeux olympiques de la jeunesse, en s'imposant face à l'Australie (17-12) au terme d'une finale disputée jusqu'en prolongation. Une consécration qui illustre la montée en puissance du rugby féminin sur le continent.

Menées au score, les Kényanes ont trouvé les ressources nécessaires pour revenir à égalité (12-12) à l'issue du temps réglementaire, avant de faire la différence grâce à un essai décisif en prolongation. Une victoire arrachée au courage et à la détermination, qui vient récompenser le parcours d'une équipe ambitieuse.

« Nous sommes venues ici avec un seul objectif, remporter l'or. Nous sommes venues représenter le Kenya », a déclaré la capitaine Zain Hido, émue après le sacre de son équipe.

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Au-delà de la médaille, cette victoire confirme la capacité des jeunes joueuses africaines à rivaliser avec des adversaires de premier plan. Elle constitue également un signal encourageant pour une discipline qui cherche à élargir sa pratique et à renforcer sa visibilité sur le continent.

Madagascar confirme son potentiel

Le Kenya n'est pas la seule sélection africaine à s'être distinguée. Madagascar a également réalisé une performance remarquable en décrochant la médaille de bronze, confirmant le potentiel de sa nouvelle génération de joueuses.

Les Lady Makis ont fait preuve de régularité tout au long du tournoi, ne concédant qu'une seule défaite, face au Kenya en demi-finale. Une performance qui récompense leur engagement et les efforts consentis pour atteindre ce niveau de compétition.

« Cette médaille, c'est pour nous, pour notre pays ! C'est la première fois pour nous, c'est incroyable », a confié Princia Ranaivoson, laissant éclater sa joie après cette troisième place.

Derrière ce résultat se cachent des semaines de préparation et les sacrifices de jeunes sportives contraintes de concilier entraînements, études et ambitions internationales.

Leur entraîneure, Dina Razafindratsara, a salué l'investissement de ses joueuses, dont le parcours témoigne du travail de formation engagé à Madagascar.

Cette médaille de bronze représente ainsi un encouragement pour le rugby féminin malgache et souligne l'importance de poursuivre les efforts en matière d'encadrement, de formation et d'accès aux compétitions internationales.

Le Sénégal, une première expérience pour préparer la relève

Pour le Sénégal, le tournoi s'est achevé sans victoire, mais avec des enseignements importants. Dernières au classement, les Lioncelles ont notamment subi une défaite face à l'Espagne (0-27), révélatrice de l'écart d'expérience qui les sépare encore de certaines sélections internationales.

Mais pour cette jeune équipe, l'enjeu dépassait les résultats sportifs. Il s'agissait avant tout de découvrir les exigences de la compétition internationale et de mesurer le chemin à parcourir.

« Je suis fier des filles. Aujourd'hui, l'équipe a bien représenté notre pays. Elles se sont battues, même s'il leur manquait de l'expérience », a déclaré le sélectionneur national, Oumar Diop.

Cette participation s'inscrit dans une dynamique de développement du rugby féminin au Sénégal, notamment à travers le programme Rugby Rising Play, porté par World Rugby pour encourager la pratique de ce sport auprès des jeunes filles.

Selon le sélectionneur, plusieurs joueuses ont rejoint cette initiative il y a moins de deux ans. Leur présence aux JOJ Dakar 2026 constituait donc une première confrontation avec le haut niveau international.

« Après les JOJ, on va continuer le travail, conserver cette équipe, la former et toujours essayer de se frotter aux meilleurs. Il nous reste beaucoup de travail à faire », a-t-il ajouté.

Pour le rugby sénégalais, le défi consiste désormais à transformer cette première participation en véritable dynamique de développement, en multipliant les occasions de compétition et en consolidant les dispositifs de formation.

Un podium africain porteur d'espoir pour le rugby féminin

Avec deux nations africaines sur le podium, le tournoi féminin de rugby à 7 de Dakar 2026 offre une illustration encourageante du potentiel sportif du continent.

Le sacre du Kenya et la médaille de bronze de Madagascar témoignent des progrès accomplis par certaines fédérations, tandis que la participation du Sénégal rappelle les défis auxquels restent confrontés les pays où la discipline est encore en développement.

Au-delà des performances individuelles et collectives, ces résultats mettent en évidence l'importance de l'investissement dans la formation, l'encadrement technique et l'accès des jeunes filles aux infrastructures sportives.

Pour les fédérations africaines, l'enjeu sera désormais de capitaliser sur la visibilité offerte par ces Jeux afin de renforcer les programmes de détection, d'accompagnement et de compétition.

À Dakar, les jeunes rugbywomen africaines n'auront pas seulement disputé des rencontres et remporté des médailles. Elles auront aussi contribué à donner une nouvelle visibilité à leur discipline et à ouvrir la voie à une génération de sportives déterminées à faire progresser le rugby féminin sur le continent.