Sénégal: JOJ Dakar 2026-Lutte de plage - Maguette Diop sacré champion olympique des moins de 80 kg !

7 Novembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Le Sénégal enchaîne les titres sur le sable ! Quelques instants après l'or d'Elizabeth Diatta chez les moins de 55 kg, Maguette Diop a offert une deuxième médaille d'or au pays dans le tournoi de beach wrestling des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, ce samedi 07 novembre 2026.

En finale des moins de 80 kg, le lutteur sénégalais a dominé l'Azerbaïdjanais Suleymanli Nihad, pourtant présenté comme l'adversaire le plus redoutable de la catégorie. Un succès de prestige, qui confirme que Maguette Diop est désormais sur le toit du monde dans sa catégorie.

Après le sacre de sa compatriote, la pression pouvait peser sur les épaules du Sénégalais. Il a pourtant su répondre présent face à un adversaire de premier plan. Ce doublé sénégalais en or, en une même journée de compétition, vient récompenser la belle dynamique de la délégation hôte dans la lutte de plage.

La journée avait pourtant connu une déception avec Babacar Mbaye, passé à côté de la médaille de bronze face au Géorgien Davit Mdzevashli.

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